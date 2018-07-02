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Група експертів МВФ прибуде до Києва 12 лютого

На початку лютого у МВФ заявили, що Україні для отримання чергового траншу необхідно ухвалити закон про Антикорупційний суд і привести ціни на газ до рівня ринкових
Група експертів Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибуде до Києва 12 лютого.
Група експертів МВФ прибуде до Києва 12 лютого Фото: english.alarabiya.net

Команда в складі кількох експертів МВФ відвідає Київ в період з 12 по 16 лютого для проведення технічних консультацій з представниками влади України,  йдеться у заяві фонду, передає "Радіо Свобода".

На початку лютого у МВФ заявили, що Україні для отримання чергового траншу необхідно ухвалити закон про Антикорупційний суд і привести ціни на газ до рівня ринкових.

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярда доларів США. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів.

У Міністерстві фінансів України раніше заявляли, що очікують надходження нового траншу кредиту МВФ на початку 2018 року.

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07 02 2018 19:15
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