Група експертів МВФ прибуде до Києва 12 лютого
Команда в складі кількох експертів МВФ відвідає Київ в період з 12 по 16 лютого для проведення технічних консультацій з представниками влади України, йдеться у заяві фонду, передає "Радіо Свобода".
На початку лютого у МВФ заявили, що Україні для отримання чергового траншу необхідно ухвалити закон про Антикорупційний суд і привести ціни на газ до рівня ринкових.
У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярда доларів США. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів.
У Міністерстві фінансів України раніше заявляли, що очікують надходження нового траншу кредиту МВФ на початку 2018 року.
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