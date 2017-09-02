Група республіканців у Сенаті закликала Трампа зайняти жорстку позицію щодо Росії
Авторами послання до Трампу стали сенатори від Республіканської партії: Кору Гарднер, Джим Інхоф, Тодд Янгу, Роб Портман, Майк Раундс, Джон Ернст, Ліндсі Грем і Джон Корнін, який є представником керівництва партії в Сенаті.
Про це повідомляється на сайті телеканалу CNN.
"Те, що вони роблять в Україні, є незаконним, і ми не можемо скасувати санкції щодо Росії, поки вони не припинять свою агресію і повернуть Крим. Вони вбили ... вбили 10 тисяч українців. Це неприйнятно. Те, що вони зробили в Алеппо, те, що вони зробили в Сирії, є неприйнятним. Їх кібератаки по всьому світу є неприйнятними, у тому числі і в Сполучених Штатах у минулому році", - пояснив свою позицію сенатор від Кору Гарднер.
Нагадаємо, що представник Білого дому Шон Спайсер в повторив, що у Вашингтоні не розглядають можливості скасування антиросійських санкцій, введених через анексію Криму.
Раніше віце-президент США Майк Пенс заявив, що продовження чи скасування санкцій щодо Російської Федерації залежатиме від її подальшої поведінки.
Додамо, що американські конгресмени повторно внесли на розгляд Палати представників американського конгресу законопроект про підтримання України – STAND for Ukraine Act, який до кінця минулого року не встиг пройти процедури затвердження в Сенаті США.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: