Група республіканців у Сенаті закликала Трампа зайняти жорстку позицію щодо Росії

Представник керівництва партії в Сенаті Джон Корнін також підписав лист до Трампа по РФ

В США сім сенаторів-республіканців у листі закликали президента Дональда Трампа вести більш принципову політику по відношенню до Росії і зберегти нинішній режим санкцій до того моменту, поки політика Москви не зміниться по відношенню до Сирії та Україні.

Авторами послання до Трампу стали сенатори від Республіканської партії: Кору Гарднер, Джим Інхоф, Тодд Янгу, Роб Портман, Майк Раундс, Джон Ернст, Ліндсі Грем і Джон Корнін, який є представником керівництва партії в Сенаті.

Про це повідомляється на сайті телеканалу CNN.

"Те, що вони роблять в Україні, є незаконним, і ми не можемо скасувати санкції щодо Росії, поки вони не припинять свою агресію і повернуть Крим. Вони вбили ... вбили 10 тисяч українців. Це неприйнятно. Те, що вони зробили в Алеппо, те, що вони зробили в Сирії, є неприйнятним. Їх кібератаки по всьому світу є неприйнятними, у тому числі і в Сполучених Штатах у минулому році", - пояснив свою позицію сенатор від Кору Гарднер.

Нагадаємо, що представник Білого дому Шон Спайсер в повторив, що у Вашингтоні не розглядають можливості скасування антиросійських санкцій, введених через анексію Криму.

Раніше віце-президент США Майк Пенс заявив, що продовження чи скасування санкцій щодо Російської Федерації залежатиме від її подальшої поведінки.

Додамо, що американські конгресмени повторно внесли на розгляд Палати представників американського конгресу законопроект про підтримання України – STAND for Ukraine Act, який до кінця минулого року не встиг пройти процедури затвердження в Сенаті США.