Група шахраїв вкрали у онкохворих дітей більше 100 тис. грн, - Кіберполіція

Крім цього, поліція запобігла ще 7 можливих шахрайських операцій на суму близько 0,5 млн грн

Кіберполіція викрила злочинну групу, яка проводила шахрайські операції з банківськими картами онкохворих і важкохворих дітей, призначених для переказу коштів на лікування.

"Встановлено, що шахраї завдали збитків громадянам на суму понад 100 тис. гривень. Крім того, завдяки злагодженим діям працівників Донецького управління кіберполіції, представників операторів мобільного зв'язку та банківських установ, попередили ще сім фактів можливого вчинення шахрайства на суму близько півмільйона гривень", - повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України, інформує "112 Україна".

У ході розслідування з'ясувалося, що злочинна група складалася з п'яти осіб - жителів Донецької області та Запоріжжя. Організатором її став 27-річний чоловік. Він керував діями учасників групи, перебуваючи у місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території.

За словами поліції, коли родичі розміщували оголошення на телебаченні або на інтернет-ресурсах з проханням про фінансову допомогу на лікування дитини, шахраї використовували зазначені номери банківських карт і мобільних телефонів, а потім використовували їх для заволодіння коштами потерпілих.



Фото: Департамент кіберполіції Національної поліції України

Вони виготовляли дублікати сім-карт, за допомогою яких безперешкодно проходили аутентифікацію особи, а згодом - отримували готівку за допомогою функції банків "зняття грошей без картки".

Поліцейські провели обшуки за місцем проживання учасників злочинної групи, була вилучена комп'ютерна техніка, мобільні телефони, банківські картки, заяви на виготовлення дублікатів сім-карт, а також сім-карти мобільних операторів України. Крім того, виявлені чорнові записи по руху грошових коштів.

На даний момент накладено арешт на 13 банківських рахунків фігурантів справи. Двом учасникам злочинної групи вже оголошено про підозру по 9 кримінальним виробництвами, розпочатими за ст. 190 (шахрайство), ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків) та ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин) Кримінального кодексу України. Справу з обвинувальним актом вже направлено до суду.



Фото: Департамент кіберполіції Національної поліції України

Організатор групи оголошений у розшук у зв'язку з його перебуванням на тимчасово окупованій території. Ще стосовно двох учасників групи, які на даний момент знаходяться на тимчасово окупованій території, матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження. Слідство триває.