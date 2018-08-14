Група Світового банку надала рекордні $20,5 мільярда на “зелені” проекти в Україні
"За останній фіскальний рік Група Світового банку надала рекордні 20,5 млрд доларів фінансування на проекти зі скорочення викидів парникових газів, "чистої" енергетики та запобігання змінам клімату", - йдеться на сайті Державного агентства з енергоефективності та енергоощадження України.
Таким чином, вже у 2018 році обсяг фінансування "зелених" проектів Групою Світового банку сягнув 32,1% і перевищив ціль, поставлену ще у 2016 р., а саме - 28% у 2020 році, зазначають у Держенергоефективності.
Збільшення видатків забезпечило значні результати, наприклад: встановлення додатково 18 000 МВт потужностей "чистої" енергетики; мобілізація понад 10 млрд доларів для фінансування комерційних проектів із відновлюваної енергетики.
"Тож, все це свідчить, що проекти "чистої" енергетики знаходять все більше підтримки з боку потужних міжнародних фінансових організацій. Значить, бізнес отримає більше можливостей для розробки та реалізації численних нових проектів", - йдеться в повідомленні.
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