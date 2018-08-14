Група Світового банку надала рекордні $20,5 мільярда на “зелені” проекти в Україні

Основні кредитні установи Групи Світового банку - Міжнародний банк реконструкції та розвитку і Міжнародна асоціація розвитку - майже подвоїли частку "зелених" проектів із 37% у 2016 році до 70% у 2018 році

Група Світового банку за останній фіскальний рік спрямувала 20,5 млрд доларів на фінансування проектів зі скорочення викидів парникових газів, "чистої" енергетики та запобігання змінам клімату.

"За останній фіскальний рік Група Світового банку надала рекордні 20,5 млрд доларів фінансування на проекти зі скорочення викидів парникових газів, "чистої" енергетики та запобігання змінам клімату", - йдеться на сайті Державного агентства з енергоефективності та енергоощадження України.

Таким чином, вже у 2018 році обсяг фінансування "зелених" проектів Групою Світового банку сягнув 32,1% і перевищив ціль, поставлену ще у 2016 р., а саме - 28% у 2020 році, зазначають у Держенергоефективності.

Збільшення видатків забезпечило значні результати, наприклад: встановлення додатково 18 000 МВт потужностей "чистої" енергетики; мобілізація понад 10 млрд доларів для фінансування комерційних проектів із відновлюваної енергетики.

"Тож, все це свідчить, що проекти "чистої" енергетики знаходять все більше підтримки з боку потужних міжнародних фінансових організацій. Значить, бізнес отримає більше можливостей для розробки та реалізації численних нових проектів", - йдеться в повідомленні.