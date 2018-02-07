Група українських туристів застрягла на Пальма-де-Майорці

Близько 160 українських туристів не можуть вилетіти додому з відпочинку в Пальма-де-Майорка.

Про це повідомив один з туристів, які не можуть вилетіти до України, В’ячеслав Сірий, передає "Укрінформ".

"Мене звуть Сірий В’ячеслав, я один з туристів, які перебувають в аеропорту м. Пальма (Пальма-де-Майорка). Тур організований через оператора "JOINUP". Виліт має бути через авіакомпанію "Yanair". Рейс вильоту був призначений на 01.07 на 17:40, було перенесення рейсу, про який нас повідомили і був організований трансфер. Потім наш турагент повідомив, що рейс знову переноситься", - зазначив він.

За його словами, порядку 160 людей, серед яких є діти, перебувають в аеропорту з 5 ранку, не маючи інформації, коли буде проведений виліт до України.

"Точної інформації щодо вильоту немає, їжі і води нам ніхто не дає", - підкреслив Сірий.

Він також додав, що приходили представники аеропорту, які повідомили, що "потрібно ще почекати, інформацію з'ясовують".

У прес-службі туроператора "JOINUP" пояснили затримку з вильотом туристів з Пальма-де-Майорка технічною несправністю літака компанії Yanair, який мав відвезти 2-го липня відвезти туристів з України на відпочинок в Пальма-де-Майорку і повернутися з тими українськими туристами, які зараз на островах.

"Ми вирішили, що рейс з України ми відміняємо, тому що ми не розуміємо, коли він відбудеться і чи відбудеться, а для туристів, які перебувають в Пальма-де-Майорка, ми зараз дуже оперативно і всіма силами шукаємо готель, де вони проведуть цю ніч і завтра з ранку ми зробимо вивізний рейс", - розповіла представник прес-служби "JOINUP" Катерина Резніченко.

Вона також додала, що поки туристи дійсно перебувають в аеропорту, оскільки розпал сезону і готель знайти складно.

Водночас Резніченко підкреслила, що вивізний рейс з Пальма-де-Майорка теж, швидше за все, буде здійснено авіакомпанією "Yanair" не раніше завтрашнього ранку, але точного часу поки немає.

Нагадаємо, в аеропорту в Тунісі близько 300 українських туристів не можуть вилетіти до України. З туристами зустрівся український консул.

У МЗС повідомили, що частина українських туристів зранку 30 червня все ж повернулися до України.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи ситуацію із затримкою вильоту українських туристів з Тунісу, заявив, що Міністерство економічного розвитку скасовуватиме ліцензії туроператорів, які не виконують свої зобов'язання.

У понеділок, 2 травня, стало відомо, що з аеропорту Тунісу вилетів один з п’яти літаків, що має доставити додому українських туристів, які кілька діб не могли вилетіти з курорту.