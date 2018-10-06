CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГрупа чоловіків у футболках руху "Національний корпус" розгромила недобудовану будівлю бару на одеському пляжі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Група у футболках "Нацкорпуса" розгромила недобудову на пляжі в Одесі
Присутня на місці поліція не втручалася в ситуацію
Фото: grad.ua
Учасники протесту проводили акцію "Повернемо собі пляжі", повідомляє "Град".
На 10-й станції великого фонтану близько 50 осіб з кувалдами знесли каркас будівлі, яке будувалося на піску. Орендар надав документи на будову, але вони не влаштували учасників акції. Присутня на місці поліція не втручалася в ситуацію.
Нагадаємо, що в Києві на Осокорках відбулися сутички між представниками "Національного корпусу", "Національних дружин" та охоронною службою забудовника.
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10 06 2018 14:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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