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Група у футболках "Нацкорпуса" розгромила недобудову на пляжі в Одесі

Присутня на місці поліція не втручалася в ситуацію
Група чоловіків у футболках руху "Національний корпус" розгромила недобудовану будівлю бару на одеському пляжі.
Група у футболках "Нацкорпуса" розгромила недобудову на пляжі в Одесі Фото: grad.ua

Учасники протесту проводили акцію "Повернемо собі пляжі", повідомляє "Град".

На 10-й станції великого фонтану близько 50 осіб з кувалдами знесли каркас будівлі, яке будувалося на піску. Орендар надав документи на будову, але вони не влаштували учасників акції. Присутня на місці поліція не втручалася в ситуацію.

Нагадаємо, що в Києві на Осокорках відбулися сутички між представниками "Національного корпусу", "Національних дружин" та охоронною службою забудовника.

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10 06 2018 14:36
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