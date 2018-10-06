Група у футболках "Нацкорпуса" розгромила недобудову на пляжі в Одесі

Присутня на місці поліція не втручалася в ситуацію

Група чоловіків у футболках руху "Національний корпус" розгромила недобудовану будівлю бару на одеському пляжі.

Учасники протесту проводили акцію "Повернемо собі пляжі", повідомляє "Град".

На 10-й станції великого фонтану близько 50 осіб з кувалдами знесли каркас будівлі, яке будувалося на піску. Орендар надав документи на будову, але вони не влаштували учасників акції. Присутня на місці поліція не втручалася в ситуацію.

Нагадаємо, що в Києві на Осокорках відбулися сутички між представниками "Національного корпусу", "Національних дружин" та охоронною службою забудовника.