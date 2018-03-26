Групі співробітників Охматдиту інкримінують привласнення ліків на суму 8 млн грн

Сімох співробітників дитячої лікарні МОЗ Охматдит підозрюють у привласненні ліків на суму близько 8 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прокуратура Києва.

Розслідування встановило зловживання службовим становищем завідувачкою аптечного складу, яка з 2012 по 2015 рік привласнювала ліки під приводом їх видачі лікарні на суму близько 3 мільйонів гривень. Їй повідомили про підозру.

Зазначається також, що у рамках цього ж кримінального провадження прокуратура повідомила про підозру шести старшим медичним сестрам відділень дитячої лікарні, які є "матеріально відповідальними особами, наділеними повноваженнями щодо можливості отримання, зберігання та контролю препаратів, обернули на свою користь лікарські засоби на загальну суму близько 5 мільйонів гривень".

Нагадаємо, у жовтні минулого року у столиці було викрито власника аптеки, який незаконно збував підконтрольні лікарські засоби.