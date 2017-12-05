Групу сутенерів, які постачали повій гостям "Євробачення", затримали на Київщині, - ФОТО
"Затримано організовану злочинну групу, яка займалась звідництвом та сутенерством у Києві та області. Клієнтами 20 повій були переважно іноземці, які приїхали до України на пісенний конкурс "Євробачення". Реклама "полуничних" послуг розповсюджувалась у мережі інтернет", - повідомив керівник поліції Київщини Дмитро Ценов.
Він додав, що охочим надавався весь спектр чоловічих і жіночих послуг сексуального характеру.
"Розрахунки за насолоду, за вказівкою сутенерів, клієнти здійснювали виключно в іноземній валюті. Одна година коштувала від 100 до 500 доларів або євро", - написав керівник поліції.
Нагадаємо, у Житомирі за "кришування" проституції затримано співробітника внутрішньої безпеки Національної поліції.
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