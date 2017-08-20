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Групу угонщиків службового авто заступника голови Нацполіції Фацевича ліквідовано, - Князєв

Крім того, за словами Князєва, затримано трьох організаторів викрадення
Поліцейські ліквідували групу з п'яти людей, які викрали службовий автомобіль заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича.
Групу угонщиків службового авто заступника голови Нацполіції Фацевича ліквідовано, - Князєв Фото: twitter.com/knyazevsergii

Авто переховували в Обухівському районі Київської області.

Крім того, за словами Князєва, затримано трьох організаторів викрадення.

"Я ж казав, що затримаємо", - повідомив у неділю в Twitter голова Нацполіції Сергій Князєв, пообіцявши надати деталі згодом.

Слід зазначити, що в початковому твіті Князєва було сказано "ліквідували 5 угонщиків", а не "ліквідували групу 5 угонщиків".

Як повідомлялося, 18 серпня Князєв підтвердив викрадення службового автомобіля Фацевича.

"На розшук машини орієнтовано особовий склад Київської області та прилеглих регіонів, як це відбувається зазвичай при угонах автомобілів. Гарантую, що знайдемо", - заявив тоді Князєв.

 

Раніше, четверо хуліганів у селищі Цебриково (Одеська область) викрали автомобіль поліції.


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20 08 2017 10:22
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