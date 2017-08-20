Групу угонщиків службового авто заступника голови Нацполіції Фацевича ліквідовано, - Князєв
Авто переховували в Обухівському районі Київської області.
Крім того, за словами Князєва, затримано трьох організаторів викрадення.
"Я ж казав, що затримаємо", - повідомив у неділю в Twitter голова Нацполіції Сергій Князєв, пообіцявши надати деталі згодом.
Слід зазначити, що в початковому твіті Князєва було сказано "ліквідували 5 угонщиків", а не "ліквідували групу 5 угонщиків".
Як повідомлялося, 18 серпня Князєв підтвердив викрадення службового автомобіля Фацевича.
"На розшук машини орієнтовано особовий склад Київської області та прилеглих регіонів, як це відбувається зазвичай при угонах автомобілів. Гарантую, що знайдемо", - заявив тоді Князєв.
Ліквідували групу 5угонщиків,що вкрали й авто Нацполіції і переховували в Обухівському р-ні.Затримали 3 організаторівP.S.Казав,що затримаємо pic.twitter.com/mb93HeRB5P— Сергій Князєв (@knyazevsergii) 20 августа 2017 г.
Раніше, четверо хуліганів у селищі Цебриково (Одеська область) викрали автомобіль поліції.
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