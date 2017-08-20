Групу угонщиків службового авто заступника голови Нацполіції Фацевича ліквідовано, - Князєв

Крім того, за словами Князєва, затримано трьох організаторів викрадення

Поліцейські ліквідували групу з п'яти людей, які викрали службовий автомобіль заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича.

Авто переховували в Обухівському районі Київської області.

Крім того, за словами Князєва, затримано трьох організаторів викрадення.

"Я ж казав, що затримаємо", - повідомив у неділю в Twitter голова Нацполіції Сергій Князєв, пообіцявши надати деталі згодом.

Слід зазначити, що в початковому твіті Князєва було сказано "ліквідували 5 угонщиків", а не "ліквідували групу 5 угонщиків".

Як повідомлялося, 18 серпня Князєв підтвердив викрадення службового автомобіля Фацевича.

"На розшук машини орієнтовано особовий склад Київської області та прилеглих регіонів, як це відбувається зазвичай при угонах автомобілів. Гарантую, що знайдемо", - заявив тоді Князєв.

Ліквідували групу 5угонщиків,що вкрали й авто Нацполіції і переховували в Обухівському р-ні.Затримали 3 організаторівP.S.Казав,що затримаємо pic.twitter.com/mb93HeRB5P — Сергій Князєв (@knyazevsergii) 20 августа 2017 г.

Раніше, четверо хуліганів у селищі Цебриково (Одеська область) викрали автомобіль поліції.



