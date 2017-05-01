З початку АТО групи розмінування знищили на Донбасі понад 140 тисяч вибухонебезпечних предметів
Групи розмінування очистили понад 896 км доріг і 17,6 км залізничних шляхів, перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів майже 2755 га території і 105 об'єктів, повідомляє УНІАН з посиланням на управління екологічної безпеки і протимінної діяльності Міністерства оборони України.
Для виконання цих робіт постійно залучаються понад 30 груп розмінування зі складу ЗСУ.
"Реалізації протимінної діяльності істотно сприяють спільні проекти Міністерства оборони України та координатора проектів ОБСЄ в Україні. Днями у школі селища Виноградне на околиці Маріуполя представник координатора проектів ОБСЄ в Україні публічно передав інженерного підрозділу ЗСУ інформаційні банери про мінної небезпеки, які вже встановлюються в місті", – йдеться в повідомленні.
Крім того, до кінця січня планується передача другої частини засобів маркування в кількості 1800 примірників.
Нагадаємо, що протягом 23 грудня 2016 року на території Донецької області піротехнічні розрахунки Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили та знешкодили 41 вибухонебезпечний предмет.
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