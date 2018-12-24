Грузія чи Україна? Соратник Саакашвілі вирішив піти з його команди
Про це український політик заявив під час зборів своєї партії "Воля", повідомляє BBC.
"За цей рік стало очевидною принципова розбіжність у пріоритетах серед учасників нашого партнерства: для Міхеїла Саакашвілі справою його життя є Грузія, але для мене пріоритет - це Україна", - пояснив Юрій Дерев'янко.
"Один потяг не може їхати у двох різних напрямках. Тому далі наша команда буде рухатись самостійно", - додав він.
Сам Юрій Дерев'янко є лідером партії "Воля". За його словами, вся ця політична сила також вирішила вийти з об'єднання з партією "Рух нових сил".
Юрій Дерев'янко тривалий час підтримував Міхеїла Саакашвілі під час його акцій та ініціатив.
Він, зокрема, висловлював готовність як депутат взяти його на поруки під час затримання в Україні.
У лютому 2018 року українські прикордонники примусово відправили Міхеїла Саакашвілі до Польщі, звідки він за півроку до того незаконно, на думку української влади, перетнув кордон України, адже не мав українського громадянства.
Пізніше Міхеїл Саакашвілі перебрався до Нідерландів.
З того час його участь в українському політичному житті обмежується заявами та дописами у Facebook.
Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі вимагав визнати незаконним та скасувати указ президента від 26 липня 2017 року №196/2017 в частині припинення його громадянства України.
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