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Грузія легалізувала куріння марихуани

Водночас збут марихуани каратиметься
Конституційний суд Грузії дозволив жителям країни вживати марихуану в невеликих кількостях. Головна умова легального вживання наркотику - недостатній для продажу обсяг.
Грузія легалізувала куріння марихуани Фото: Xinhua/Brian Cahn/Zuma Press

На думку суду, якщо обсяг марихуани не перевищує 70 грамів, практично неможливо довести, що її власник планував продати цей наркотик. У зв'язку із цим кримінальне покарання за її зберігання і вживання суд визнав негуманним. Про це повідомляє ВВС.

Водночас збут марихуани каратиметься.

Дотепер грузинське законодавство передбачало адміністративну відповідальність у випадку, коли людину вперше ловили на вживанні марихуани, і кримінальну в разі рецидиву.

За даними "Інтерфаксу", покарання за повторне вживання такого наркотику становила до року в'язниці, а за зберігання й поширення винному загрожувало до 11 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у листопаді жителі американського штату Каліфорнія проголосували за легалізацію вживання марихуани.

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26 12 2016 15:15
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