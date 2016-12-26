Грузія легалізувала куріння марихуани

Конституційний суд Грузії дозволив жителям країни вживати марихуану в невеликих кількостях. Головна умова легального вживання наркотику - недостатній для продажу обсяг.

На думку суду, якщо обсяг марихуани не перевищує 70 грамів, практично неможливо довести, що її власник планував продати цей наркотик. У зв'язку із цим кримінальне покарання за її зберігання і вживання суд визнав негуманним. Про це повідомляє ВВС.

Водночас збут марихуани каратиметься.

Дотепер грузинське законодавство передбачало адміністративну відповідальність у випадку, коли людину вперше ловили на вживанні марихуани, і кримінальну в разі рецидиву.

За даними "Інтерфаксу", покарання за повторне вживання такого наркотику становила до року в'язниці, а за зберігання й поширення винному загрожувало до 11 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у листопаді жителі американського штату Каліфорнія проголосували за легалізацію вживання марихуани.