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Грузія не купуватиме газ в Росії до кінця року

Після закінчення дворічного договору з "Газпромом" Грузія матиме більш тверді позиції, так як буде побудовано газосховище, що дасть можливість бути ще менше залежним від російського газу
Грузія відмовляється від закупівель природного газу у "Газпрому" до кінця поточного року.
Грузія не купуватиме газ в Росії до кінця року Фото: gazeta.ua

"Угода, яку було оформлено з" Газпромом ", дає нам можливість не залежати від російського газу ... Нам видається можливість придбати газ у Азербайджану або Ірану. Ми прийняли рішення повністю завантажитися азербайджанським природним газом", - заявив журналістам міністр енергетики Каха Каладзе і додав, що закупівлі російського газу "не проводитимуться до кінця року", інформують "РИА Новости".

Міністр додав, що після закінчення дворічного договору з "Газпромом" Грузія матиме більш тверді позиції, так як буде побудовано газосховище, що дасть можливість бути ще менше залежним від російського газу.

Азербайджанський газ на сьогоднішній день є основним джерелом газопостачання Грузії. Основна частка закупівель припадає на холодний період часу, коли починається опалювальний сезон. 

Російський газ Грузія не закуповує з 2007 року, до кінця минулого року країна отримувала 10% від загального обсягу поставок російського газу до Вірменії в якості плати за транзит. Цей договір Грузії з "Газпромом" закінчився 1 січня.

Нагадаємо, станом на понеділок, 10 квітня, Україна не імпортує російський газ упродовж уже 500 днів.

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12 04 2017 13:27
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