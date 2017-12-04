Грузія не купуватиме газ в Росії до кінця року

Після закінчення дворічного договору з "Газпромом" Грузія матиме більш тверді позиції, так як буде побудовано газосховище, що дасть можливість бути ще менше залежним від російського газу

Грузія відмовляється від закупівель природного газу у "Газпрому" до кінця поточного року.

"Угода, яку було оформлено з" Газпромом ", дає нам можливість не залежати від російського газу ... Нам видається можливість придбати газ у Азербайджану або Ірану. Ми прийняли рішення повністю завантажитися азербайджанським природним газом", - заявив журналістам міністр енергетики Каха Каладзе і додав, що закупівлі російського газу "не проводитимуться до кінця року", інформують "РИА Новости".

Міністр додав, що після закінчення дворічного договору з "Газпромом" Грузія матиме більш тверді позиції, так як буде побудовано газосховище, що дасть можливість бути ще менше залежним від російського газу.

Азербайджанський газ на сьогоднішній день є основним джерелом газопостачання Грузії. Основна частка закупівель припадає на холодний період часу, коли починається опалювальний сезон.

Російський газ Грузія не закуповує з 2007 року, до кінця минулого року країна отримувала 10% від загального обсягу поставок російського газу до Вірменії в якості плати за транзит. Цей договір Грузії з "Газпромом" закінчився 1 січня.

Нагадаємо, станом на понеділок, 10 квітня, Україна не імпортує російський газ упродовж уже 500 днів.