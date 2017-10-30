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Грузія очікує від України конкретних кроків з екстрадиції Саакашвілі

У Тбілісі вважають, що наразі в української влади не повинно бути причин відмовляти в екстрадиції
Влада Грузії очікує від України конкретних кроків з екстрадиції колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі.
Грузія очікує від України конкретних кроків з екстрадиції Саакашвілі Михайло Саакашвілі. Фото: Mikheil Saakashvili/facebook.com

Про це заявив заступник головного прокурора Грузії Георгій Гогадзе, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми тричі зверталися до відповідних компетентних органів України та очікуємо від них дієвих заходів", - відповів Гогадзе на питання журналістів стосовно ситуації, пов'язаної з питанням можливої екстрадиції Саакашвілі.

На думку заступника головного прокурора Грузії, якби не було відповідних підстав у прокуратури країни вимагати екстрадиції Саакашвілі, то запит українській стороні не відправляли б.

Гогадзе зазначив, що наразі в української влади не повинно бути причин відмовляти в екстрадиції.

Заступник головного прокурора Грузії наголосив, що "прокуратура зробить все можливе для того, щоб всі ті особи, які вчинили злочини на території Грузії, постали перед правосуддям".

Нагадаємо, Державна міграційна служба відмовилася надавати екс-голові Одеської ОДА Михеїлу Саакашвілі політичний притулок в Україні.

Окрім того, Саакашвілі отримав документи від Адміністрації Президента про позбавлення його громадянства України.

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30 10 2017 20:19
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