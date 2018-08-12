Грузія підписала з Францією контракт

Він був підписаний у рамках візиту міністра оборони Грузії Левана Ізора до Франції

Міністерство оборони Грузії підписало з французькою стороною контракт про закупівлю системи управління і контролю повітряної оборони.

Це другий етап закупівлі елементів ППО у Франції. Раніше Грузія закупила зенітно-ракетні системи ближньої дії, радіолокаційні станції та мобільні центри управління, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це значно сприятиме посиленню обороноздатності країни в компоненті повітряної оборони, що є гарантією захищеності нашого повітряного простору", - заявив Леван Ізорія.

При цьому міністр висловив надію, що в майбутньому стане можливою інтеграція Грузії в єдину систему ППО НАТО.

У ході візиту до Франції Леван Ізорія також підписав зі своєю французькою колегою Флоранс Парлі технічну угоду між міністерствами оборони Грузії і Франції про логістичне забезпечення грузинських миротворців у Центральноафриканській Республіці (ЦАР).

Грузія з 2017 року бере участь у тренувальній місії в ЦАР під егідою ЄС EUTM RCA на рівні роти.

Нагадаємо, що Саломе Зурабішвілі, яка виграла президентські вибори в Грузії, вважає, що зараз не належний час для співпраці з Росією.