Грузія підписала з Францією контракт
Це другий етап закупівлі елементів ППО у Франції. Раніше Грузія закупила зенітно-ракетні системи ближньої дії, радіолокаційні станції та мобільні центри управління, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Це значно сприятиме посиленню обороноздатності країни в компоненті повітряної оборони, що є гарантією захищеності нашого повітряного простору", - заявив Леван Ізорія.
При цьому міністр висловив надію, що в майбутньому стане можливою інтеграція Грузії в єдину систему ППО НАТО.
У ході візиту до Франції Леван Ізорія також підписав зі своєю французькою колегою Флоранс Парлі технічну угоду між міністерствами оборони Грузії і Франції про логістичне забезпечення грузинських миротворців у Центральноафриканській Республіці (ЦАР).
Грузія з 2017 року бере участь у тренувальній місії в ЦАР під егідою ЄС EUTM RCA на рівні роти.
Нагадаємо, що Саломе Зурабішвілі, яка виграла президентські вибори в Грузії, вважає, що зараз не належний час для співпраці з Росією.
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