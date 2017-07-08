Грузія просить Польщу повідомити, де перебуває Саакашвілі

Міністерство юстиції Грузії направило офіційний запит до польських колег про місцезнаходження екс-президента Грузії і колишнього громадянина України Михайла Саакашвілі.

Запит від грузинського Мін'юсту вступив у понеділок, 7 серпня.

"У зв'язку з отриманим запитом відповідні заходи доручено вжити Прикордонній охороні і поліції", - розповів прес-секретар Окружної прокуратури Варшави Лукаш Лапиньский, повідомляє агентство Polska Agencija Prasowa.

4 серпня Михайло Саакашвілі приїхав до Польщі, де взяв участь у пам'ятному заході, присвяченому Варшавському повстанню. Екс-президент Грузії заявив, що не перетинав українсько-польський кордон, прибув до Варшави з Сполучених Штатів.

В Головній прокуратурі Грузії заявили, що стосовно Саакашвілі на батьківщині порушено чотири кримінальні справи, а йому самому загрожує до 11 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 27 липня, президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

Екс-губернатор Одещини, в свою чергу, заявив, що у нього одне громадянство - українське.

За повідомленням Державної міграційної служби, Саакашвілі був позбавлений громадянства "на підставі неправдивих даних, зазначених в анкеті".

Зокрема, в документах, які Саакашвілі заповнював перед отриманням українського громадянства, він вказав, що не перебуває під слідством в Україні або за її межами, в той час, як на території Грузії колишній президент був заочно арештований.

Міхеїл Саакашвілі стверджує, що в анкеті про отримання українського громадянства стоїть не його підпис і вимагає експертизи.