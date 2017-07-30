Грузія проводить військові навчання спільно з країнами НАТО

У навчаннях беруть участь всього 50000 військовослужбовців, в тому числі і одна піхотна рота і один загін ЗС Грузії

У Грузії на військовій базі Вазіані в передмісті Тбілісі 30 липня почалися найбільші військові навчання "Гідний партнер 2017" за участю п'яти країн Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

За словами міністра оборони Грузії Левана Изория, мета навчань "підвищення сумісності" грузинської армії з військами країн Північноатлантичного альянсу, а також підготовка грузинського підрозділи для "Сил реагування НАТО", інформує "Грузія. Онлайн".

Повідомляється, що крім п'яти країн-членів НАТО у військових навчаннях беруть участь три держави - партнери Північноатлантичного альянсу, зокрема, підрозділи армій США, Великобританії, Словенії, Німеччини і Туреччини. А також три держави-партнери НАТО - Грузія, Україна та Вірменія. Зазначено, що в ході навчань планується задіяти 2 тис. 800 військовослужбовців та десятки одиниць бойової техніки.

Навчання триватимуть до 12 серпня 2017 року.

"В ході маневрів будуть задіяні американські танки M1A2 Abrams, військово-транспортна авіація, а також різні модифікації американських і німецьких бронетранспортерів", - йдеться в повідомленні.

Навчання є частиною циклу навчань командування США в Європі в чорноморському регіоні, які проводяться на території 7 країн.

Нагадаємо, 26 липня до Грузії прибула американська військова техніка, яка візьме участь у навчаннях НАТО "Гідний партнер 2017".