Грузія проводить військові навчання спільно з країнами НАТО
За словами міністра оборони Грузії Левана Изория, мета навчань "підвищення сумісності" грузинської армії з військами країн Північноатлантичного альянсу, а також підготовка грузинського підрозділи для "Сил реагування НАТО", інформує "Грузія. Онлайн".
Повідомляється, що крім п'яти країн-членів НАТО у військових навчаннях беруть участь три держави - партнери Північноатлантичного альянсу, зокрема, підрозділи армій США, Великобританії, Словенії, Німеччини і Туреччини. А також три держави-партнери НАТО - Грузія, Україна та Вірменія. Зазначено, що в ході навчань планується задіяти 2 тис. 800 військовослужбовців та десятки одиниць бойової техніки.
Навчання триватимуть до 12 серпня 2017 року.
"В ході маневрів будуть задіяні американські танки M1A2 Abrams, військово-транспортна авіація, а також різні модифікації американських і німецьких бронетранспортерів", - йдеться в повідомленні.
Навчання є частиною циклу навчань командування США в Європі в чорноморському регіоні, які проводяться на території 7 країн.
Нагадаємо, 26 липня до Грузії прибула американська військова техніка, яка візьме участь у навчаннях НАТО "Гідний партнер 2017".
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