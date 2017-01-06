Грузія розташована на першій лінії фронту російської пропаганди, - посол
"З огляду на своє стратегічне розташування в басейні Чорного моря, Грузія для росіян є частиною зони впливів. Тож, наша країна розташована на першій лінії фронту російської пропаганди. Найбільш небезпечний елемент російської дезінформації спрямований у закордонну політику Грузії", - розповів Ґвінерія виданню "Gazeta Polska Codziennie", повідомляє "Польське радіо".
"Під прицілом пропаганди опинилися усі соціальні групи. Росіяни знають, що не можуть конкурувати ні з Європейським Союзом, ні з Північноатлантичним альянсом. Тому, пов’язані з ними ЗМІ розповсюджують інформацію про те, що членство Грузії в НАТО і ЄС – нереальне. Це просте послання кремлівських ЗМІ повинно дійти до усіх користувачів", - каже грузинський посол.
За словами дипломата, Росія спрямувала найбільш небезпечний елемент дезінформації у закордонну політику Грузії.
"Така пропаганда піддає під сумнів вірогідність рішення уряду в Тбілісі. Протидіяти ефектам російської дезінформації не так просто. Єдиний вихід – це її спростовування та інформування місцевої та світової громадської думки у справі нашого прогресу на полі європейської і трансатлантичної інтеграції", - зауважив Ґвінерія.
Сьогодні 900 грузинських солдатів служать в Афганістані. Це найбільший військовий контингент держави, яка не є членом НАТО.
Нагадаємо, НАТО не визнає вибори, проведені в окупованому грузинському регіоні Абхазія.
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