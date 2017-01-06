Грузія розташована на першій лінії фронту російської пропаганди, - посол

Посол Грузії у справах НАТО Шота Ґвінерія переконаний, що найбільш небезпечний елемент російської дезінформації спрямований у закордонну політику Грузії.

"З огляду на своє стратегічне розташування в басейні Чорного моря, Грузія для росіян є частиною зони впливів. Тож, наша країна розташована на першій лінії фронту російської пропаганди. Найбільш небезпечний елемент російської дезінформації спрямований у закордонну політику Грузії", - розповів Ґвінерія виданню "Gazeta Polska Codziennie", повідомляє "Польське радіо".

"Під прицілом пропаганди опинилися усі соціальні групи. Росіяни знають, що не можуть конкурувати ні з Європейським Союзом, ні з Північноатлантичним альянсом. Тому, пов’язані з ними ЗМІ розповсюджують інформацію про те, що членство Грузії в НАТО і ЄС – нереальне. Це просте послання кремлівських ЗМІ повинно дійти до усіх користувачів", - каже грузинський посол.

За словами дипломата, Росія спрямувала найбільш небезпечний елемент дезінформації у закордонну політику Грузії.

"Така пропаганда піддає під сумнів вірогідність рішення уряду в Тбілісі. Протидіяти ефектам російської дезінформації не так просто. Єдиний вихід – це її спростовування та інформування місцевої та світової громадської думки у справі нашого прогресу на полі європейської і трансатлантичної інтеграції", - зауважив Ґвінерія.

Сьогодні 900 грузинських солдатів служать в Афганістані. Це найбільший військовий контингент держави, яка не є членом НАТО.

Нагадаємо, НАТО не визнає вибори, проведені в окупованому грузинському регіоні Абхазія.