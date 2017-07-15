Грузія скасувала кримінальне покарання за вирощування коноплі для особистого використання

Конституційний суд ухвалив, що "у випадку з 63,73 і 150,72 грамами конопель небезпека збуту наркотичних речовин відсутня"

Конституційний суд Грузії визнав неконституційною норму, відповідно до якої посів або вирощування малої кількості марихуани для особистого користування є кримінальним злочином.

Як повідомляється на сайті Конституційного суду, таке рішення прийнято на підставі звернення групи громадян Грузії, які внесли позови проти грузинського парламенту, вимагаючи визнати неконституційними кілька норм Кримінального кодексу, що стосуються вирощування конопель для особистого користування, пише "Інтерфакс-Україна".

Громадяни оскаржували норми, згідно з якими позбавленням волі карається посів, вирощування або культивування 63,73 грамів, 150,72 грамів і 265,49 грамів конопель, що частково було задоволено судом, який окремо оцінив зазначені дози і небезпеку, яку вони можуть представляти.

Конституційний суд ухвалив, що "у випадку з 63,73 і 150,72 грамами конопель небезпека збуту наркотичних речовин відсутня, оскільки ця кількість конопель може застосовуватися тільки для особистого користування". Що стосується кримінального покарання за посів і вирощування 265,49 грамів конопель, воно залишилося в силі, адже в цьому випадку існує загроза поширення наркотиків, хоча, суд вважає, що "конкретна міра покарання – позбавлення волі від 6 до 12 років є явно непропорційною".

Останнім часом в Грузії активізувалася громадська кампанія з вимогою декриміналізації наркотиків, частіше почали проводитися акції з вимогою скасування кримінальної відповідальності за вживання марихуани та інших наркотиків.

Нагадаємо, штат Невада став п'ятим у США зі спеціальними магазинами з продажу марихуани для використання з рекреаційною метою.

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