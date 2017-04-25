Грузинська компанія виграла тендер на постачання вугілля на державні ТЕС
Про це йдеться в системі ProZorro, де проводився тендер, оголошений компанією "Центренерго", повідомляють "Українські новини".
"Сакнахшірі" готова постачати вугілля по 2584 гривень за тонну. Загальна вартість контракту - 1,8 млрд гривень.
Її конкурент - польська I-COAL Sp z o.o. - запропонувала майже аналогічну ціну, різниця становила менш ніж одну копійку за тонну, або тисячу гривень за весь обсяг. Але оскільки формально вугілля "Сакнахшірі" було дешевшим, то перемогу в тендері здобули грузини.
"Сакнахшірі GIG" займається видобутком вугілля, а також оптовою та роздрібною торгівлею вугіллям у Грузії, Вірменії та Болгарії. Компанія належить депутатові грузинського парламенту Давиду Бежуашвілі.
Тендерні умови передбачають постачання з 1 травня по 31 грудня. Мінімальний обсяг партії - 70 тис. тонн у порти Чорного моря на умовах CIF (вартість, страховка, фрахт). Відповідно, "Центренерго" очікує поставки близько десяти суден із вугіллям.
Базова калорійність вугілля - 6000 ккал/кг, мінімальна - 5000 ккал/кг.
Нагадаємо, що ДТЕК, якому належить більшість українських ТЕС, купив 600 тисяч тонн антрациту з ПАР з опцією збільшити постачання до 1 мільйона. Перше судно з 75 тисячами тонн очікують у червні.
Раніше компанія сама забезпечувала себе вугіллям, але тепер антрацитові шахти перебувають під контролем проросійських бойовиків.
З 15 березня Україна ввела транспортну блокаду ОРДЛО. З окупованої частині Донбасу на українські ТЕС раніше постачали дефіцитне вугілля-антрацит. Тепер його потрібно замінювати імпортним вугіллям.
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