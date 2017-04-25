Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Грузинська компанія виграла тендер на постачання вугілля на державні ТЕС

"Сакнахшірі" готова постачати вугілля по 2584 гривень за тонну
Грузинська компанія "Сакнахшірі GIG" виграла тендер на постачання 700 тис. вугілля на державні теплоелектростанції.
Грузинська компанія виграла тендер на постачання вугілля на державні ТЕС Фото: atn.ua

Про це йдеться в системі ProZorro, де проводився тендер, оголошений компанією "Центренерго", повідомляють "Українські новини".

"Сакнахшірі" готова постачати вугілля по 2584 гривень за тонну. Загальна вартість контракту - 1,8 млрд гривень.

Її конкурент - польська I-COAL Sp z o.o. - запропонувала майже аналогічну ціну, різниця становила менш ніж одну копійку за тонну, або тисячу гривень за весь обсяг. Але оскільки формально вугілля "Сакнахшірі" було дешевшим, то перемогу в тендері здобули грузини.

"Сакнахшірі GIG" займається видобутком вугілля, а також оптовою та роздрібною торгівлею вугіллям у Грузії, Вірменії та Болгарії. Компанія належить депутатові грузинського парламенту Давиду Бежуашвілі.

Тендерні умови передбачають постачання з 1 травня по 31 грудня. Мінімальний обсяг партії - 70 тис. тонн у порти Чорного моря на умовах CIF (вартість, страховка, фрахт). Відповідно, "Центренерго" очікує поставки близько десяти суден із вугіллям.

Базова калорійність вугілля - 6000 ккал/кг, мінімальна - 5000 ккал/кг.

Нагадаємо, що ДТЕК, якому належить більшість українських ТЕС, купив 600 тисяч тонн антрациту з ПАР з опцією збільшити постачання до 1 мільйона. Перше судно з 75 тисячами тонн очікують у червні.

Раніше компанія сама забезпечувала себе вугіллям, але тепер антрацитові шахти перебувають під контролем проросійських бойовиків.

З 15 березня Україна ввела транспортну блокаду ОРДЛО. З окупованої частині Донбасу на українські ТЕС раніше постачали дефіцитне вугілля-антрацит. Тепер його потрібно замінювати імпортним вугіллям.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 04 2017 15:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.