Грузинська компанія виграла тендер на постачання вугілля на державні ТЕС

"Сакнахшірі" готова постачати вугілля по 2584 гривень за тонну

Грузинська компанія "Сакнахшірі GIG" виграла тендер на постачання 700 тис. вугілля на державні теплоелектростанції.

Про це йдеться в системі ProZorro, де проводився тендер, оголошений компанією "Центренерго", повідомляють "Українські новини".

"Сакнахшірі" готова постачати вугілля по 2584 гривень за тонну. Загальна вартість контракту - 1,8 млрд гривень.

Її конкурент - польська I-COAL Sp z o.o. - запропонувала майже аналогічну ціну, різниця становила менш ніж одну копійку за тонну, або тисячу гривень за весь обсяг. Але оскільки формально вугілля "Сакнахшірі" було дешевшим, то перемогу в тендері здобули грузини.

"Сакнахшірі GIG" займається видобутком вугілля, а також оптовою та роздрібною торгівлею вугіллям у Грузії, Вірменії та Болгарії. Компанія належить депутатові грузинського парламенту Давиду Бежуашвілі.

Тендерні умови передбачають постачання з 1 травня по 31 грудня. Мінімальний обсяг партії - 70 тис. тонн у порти Чорного моря на умовах CIF (вартість, страховка, фрахт). Відповідно, "Центренерго" очікує поставки близько десяти суден із вугіллям.

Базова калорійність вугілля - 6000 ккал/кг, мінімальна - 5000 ккал/кг.

Нагадаємо, що ДТЕК, якому належить більшість українських ТЕС, купив 600 тисяч тонн антрациту з ПАР з опцією збільшити постачання до 1 мільйона. Перше судно з 75 тисячами тонн очікують у червні.

Раніше компанія сама забезпечувала себе вугіллям, але тепер антрацитові шахти перебувають під контролем проросійських бойовиків.

З 15 березня Україна ввела транспортну блокаду ОРДЛО. З окупованої частині Донбасу на українські ТЕС раніше постачали дефіцитне вугілля-антрацит. Тепер його потрібно замінювати імпортним вугіллям.