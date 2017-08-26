Грузинська влада готує нове звинувачення задля моєї екстрадиції, – Саакашвілі

За словами Саакашвілі, його збираються звинуватити в підготовці держперевороту

Екс-глава Одеської ОДА, екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявляє, що грузинська влада готує йому нове звинувачення – підготовку держперевороту в Грузії, щоб по прибутті в Україну його арештували з метою екстрадиції.

"Грузинська влада у повній координації з баригами в Україні готують мені нове звинувачення - підготовку держперевороту в Грузії. Вони обіцяли Порошенку, що висунуть звинувачення до 10 вересня", – повідомив Саакашвілі.

Звинувачення у розтраті держкоштів у вигляді закупівлі похоронних вінків і прийманні іноземних делегацій, які йому інкримінувалися раніше, згідно з українським КПК "не тягнуть на арешт з метою екстрадиції", а президенту Петрові Порошенку і ГПУ України за його дорученням потрібні юридичні підстави для затримки Саакашвілі після перетину кордону.

"Вони вже зрозуміли, що кордон я порушувати не збираюся, і підготовлений ними на швидку руку законопроект про кримінальну відповідальність за нелегальний перетин кордону до мене застосувати не вдасться", – вважає політик.

Він додав, що спроба державного перевороту – "чисто політична стаття, яка настільки сміховинна, що ні у кого не залишиться сумнівів у сфабрикованості усіх справ, але для бариг, мабуть, всі засоби підхожі".

Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі заявив, що до його найближчих планів входить звільнення України від "молдавських і донецьких олігархів".

Саакашвілі заявив, що перетне кордон однієї з держав Європи і повернеться в Україну.