Грузинського президента оштрафували на $750 за куріння в американському готелі
Інцидент стався в березні, коли Маргвелашвілі перебував з візитом у США. Він зупинився в п'ятизірковому готелі. Через деякий час у готелі спрацювала пожежна тривога. Пожежники з'ясували, що Маргвелашвілі курив у своєму номері, повідомляє "Грузия.Оnline".
За інформацією видання, за це президента оштрафували на 750 доларів. Однак пізніше Маргвелашвілі ще кілька разів штрафували за куріння в готелі. Розмір штрафу, за інформацією видання, покривався за рахунок бюджету Грузії.
Зазначають також, що в травні 2018 року предметом звинувачень проти Маргвелашвілі стали його відрядження. У жовтні минулого року стало відомо, що президент витратив у закордонних відрядженнях до 200 тис. ларі (близько 82 тис. доларів).
Нагадаємо, що Маргвелашвілі - діючий президент Грузії з 17 листопада 2013 року. До цього він займав посаду міністра освіти Грузії, пізніше був призначений віце-прем'єром.
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