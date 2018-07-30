Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Грузинського президента оштрафували на $750 за куріння в американському готелі

У готелі, де перебував Маргвелашвілі, спрацювала пожежна сигналізація
Президента Грузії Георгія Маргвелашвілі оштрафували за куріння в готелі на 750 доларів під час перебування в США.
Грузинського президента оштрафували на $750 за куріння в американському готелі Георгій Маргвелашвілі. Фото: mediaport.ua

Інцидент стався в березні, коли Маргвелашвілі перебував з візитом у США. Він зупинився в п'ятизірковому готелі. Через деякий час у готелі спрацювала пожежна тривога. Пожежники з'ясували, що Маргвелашвілі курив у своєму номері, повідомляє "Грузия.Оnline".

За інформацією видання, за це президента оштрафували на 750 доларів. Однак пізніше Маргвелашвілі ще кілька разів штрафували за куріння в готелі. Розмір штрафу, за інформацією видання, покривався за рахунок бюджету Грузії.

Зазначають також, що в травні 2018 року предметом звинувачень проти Маргвелашвілі стали його відрядження. У жовтні минулого року стало відомо, що президент витратив у закордонних відрядженнях до 200 тис. ларі (близько 82 тис. доларів).

Нагадаємо, що Маргвелашвілі - діючий президент Грузії з 17 листопада 2013 року. До цього він займав посаду міністра освіти Грузії, пізніше був призначений віце-прем'єром.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 07 2018 17:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.