Грибаускайте не бачить причин для послаблення антиросійських санкцій

Президент Литви Даля Грибаускайте не бачить жодних підстав для послаблення європейських санкцій проти Росії.

"З нашої точки зору, з точки зору НАТО, Європейського союзу та ОБСЄ ситуація на східних кордонах погіршується, демонстративна агресивна поведінка досі зберігається. Тому немає жодних умов для послаблення будь-яких санкцій", - сказала Грибаускайте на прес-конференції в Харкові, пише "Європейська правда".

Вона нагадала, що США нещодавно продовжили санкції проти РФ, і запевнила, що нова адміністрації Дональда Трампа розуміє, що "без миру в Україні не буде миру в Європі та світі".

"Агресор, неважливо, під яким ім’ям, залишається агресором. І в цьому питання наша європейська позиція і американська позиція повністю співпадають", - додала президент Литви.

Нагадаємо, 6 червня комітет постійних представників ЄС вирішив продовжити на рік санкції проти окупованого Криму.