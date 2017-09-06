Грибаускайте не бачить причин для послаблення антиросійських санкцій
"З нашої точки зору, з точки зору НАТО, Європейського союзу та ОБСЄ ситуація на східних кордонах погіршується, демонстративна агресивна поведінка досі зберігається. Тому немає жодних умов для послаблення будь-яких санкцій", - сказала Грибаускайте на прес-конференції в Харкові, пише "Європейська правда".
Вона нагадала, що США нещодавно продовжили санкції проти РФ, і запевнила, що нова адміністрації Дональда Трампа розуміє, що "без миру в Україні не буде миру в Європі та світі".
"Агресор, неважливо, під яким ім’ям, залишається агресором. І в цьому питання наша європейська позиція і американська позиція повністю співпадають", - додала президент Литви.
Нагадаємо, 6 червня комітет постійних представників ЄС вирішив продовжити на рік санкції проти окупованого Криму.
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