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Грибаускайте не бачить причин для послаблення антиросійських санкцій

За словами чиновниці, "агресор, неважливо, під яким ім’ям, залишається агресором"
Президент Литви Даля Грибаускайте не бачить жодних підстав для послаблення європейських санкцій проти Росії.
Грибаускайте не бачить причин для послаблення антиросійських санкцій Даля Ґрібаускайте. Фото: dt.ua

"З нашої точки зору, з точки зору НАТО, Європейського союзу та ОБСЄ ситуація на східних кордонах погіршується, демонстративна агресивна поведінка досі зберігається. Тому немає жодних умов для послаблення будь-яких санкцій", - сказала Грибаускайте на прес-конференції в Харкові, пише "Європейська правда".

Вона нагадала, що США нещодавно продовжили санкції проти РФ, і запевнила, що нова адміністрації Дональда Трампа розуміє, що "без миру в Україні не буде миру в Європі та світі".

"Агресор, неважливо, під яким ім’ям, залишається агресором. І в цьому питання наша європейська позиція і американська позиція повністю співпадають", - додала президент Литви.

Нагадаємо, 6 червня комітет постійних представників ЄС вирішив продовжити на рік санкції проти окупованого Криму.

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