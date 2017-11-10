Григоришин остаточно програв Новинському $300 млн у Лондонському арбітражі
5 жовтня Високий суд Англії та Уельсу відмовив адвокатам Григоришина в апеляції на рішення Лондонського комерційного арбітражу від 9 травня 2016 року, згідно з яким "Енергетичний стандарт" має виплатити Новинському і Лук'яненку більш ніж 305,8 млн доларів, повідомляє Liga.net з посиланням на близькі до Григоришина і Новинського джерела.
Об'єктом розглядів був спір про опціон на пакет акцій в НВО ім.Фрунзе. Згідно із рішенням суду, Григоришин порушив акціонерну угоду і тепер зобов'язаний виплатити позивачам понад $300 мільйонів. У разі, якщо відповідач не виконає рішення суду, його активи, що входять в умовну групу "Енергетичний стандарт", будуть продані на аукціоні через процедуру ліквідації (конкурсне управління), щоб розрахуватися з позивачами.
Григоришин зараз володіє 83,7% Сумського НВО ім. Фрунзе. Іншими акціонерами є брати Суркіси. Лук'яненко-старший після відсторонення Григоришиним від управління заводом передав свої акції синові, а той, зі свого боку, продав 25% свого пакету Новинському.
За даними журналу Forbes, НВО з 2008 по 2013 роки продало продукції на загальну суму 1,46 млрд євро, сума виручки становила 200-300 млн євро на рік. За результатами 2015 року завод виробив продукції всього на 1,88 млн гривень. На початку 2016 року МВС та фіскальна служба провели обшуки в офісі підприємства в Сумах і порушили кримінальну справу за фактом ухилення від сплати податків та незаконного виведення коштів за кордон.
Нагадаємо, в 2016 бізнесмен Костянтин Григоришин отримав українське громадянство. Раніше Григоришин переоформив свою власність у Сумському НВО з офшорної компанії Стремвол Холдінгз ЛТД (Кіпр) на належні йому компанії з управління активами (Сварог Ессетс Менеджмент).
Ще один позов на таку ж суму - $300 мільйонів - у 2013 році був поданий в Службу суддівського арбітражу та медіації США колишнім партнером екс-прем'єра України Павла Лазаренка Петром Кириченком. Позов пред'явлений не до компаній Григоришина, а до нього особисто.
Сумське НВО є одним з найбільших в Європі виробників газоперекачувальних агрегатів і комплектних компресорних станцій, широкої номенклатури насосів, компресорів, центрифуг, обладнання для хімічної, газової та нафтопереробної промисловості, атомних електростанцій.
Нагадаємо, що російський олігарх Костянтин Григоришин у 2010-2012 роках вивів з ПАТ "Сумське Машинобудівного науково-виробничого об'єднання ім. Фрунзе" в офшор більш $170 млн.
Нещодавно, компанія "Луганське енергетичне об'єднання", що належить російському олігархові Костянтину Григоришину, відключила від енергопостачання кілька об'єктів соціальної сфери, освіти та охорони здоров'я в Луганській області.
ЛЕО є монополістом з постачання електроенергії в Луганській області. ЛЕО накопичило борг перед ДП "Енергоринок" (оптовий продавець електроенергії) в розмірі більше 1,2 млрд грн. Більшу частину боргу становить несплата за електроенергію, поставлену на захоплені Росією території.
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Нагадаємо, що раніше у Росії Григоришина оголосили в розшук в рамках розслідування справи про ухилення від сплати податків. Григоришин став фігурантом кримінальної справи про несп
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