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Гриневич каже, що на бюджет з низькими балами могли вступити тільки абітурієнти із сіл

Міг застосовуватися тільки коефіцієнт 1,02, який незначно підвищує загальний бал
Міністр освіти і науки Лілія Гриневич пояснила, чому в одну і ту ж студентську групу на державну форму навчання пройшли абітурієнти з нижчими балами.
Гриневич каже, що на бюджет з низькими балами могли вступити тільки абітурієнти із сіл Лілія Гриневич. Фото: rbc.ua

Гриневич запевнила, що такого бути не може, що на навчання на бюджет були зараховані абітурієнти з балами нижче, тому міг застосовуватися тільки коефіцієнт 1,02, якщо вступає дитина з села.

Коефіцієнт 1,02 незначно підвищує загальний бал, зазначила міністр.

"У нас дійсно нерівний доступ до освіти і він залежить не тільки від доступу до інтернету. Дитина може бути дуже талановитою, вона намагається і робить все, що може. І можливо, ця дитина потім, і так часто буває, ще навіть випередить того, у кого був трохи вищий результат", - сказала Гриневич в ефірі "5 каналу".

Нагадаємо, що виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун стурбована тим, що велика кількість абітурієнтів, рекомендованих на бюджетні місця у медичних вишах, мають низькі бали із зовнішнього незалежного оцінювання.

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10 08 2017 08:59
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