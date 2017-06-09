Гриневич каже, що зарплата вчителя не буде меншою за 9600 грн

Мністр освіти і науки Лілія Гриневич розповіла, що новий закон "Про освіту" передбачає мінімальну ставку вчителів на рівні 3 мінімальних зарплат, тобто 9600 гривень.

За її словами, у внесеному урядом варіанті законопроекту "Про освіту" планували встановити мінімальну ставку для вчителів на рівні 3 мінімальних зарплат, які тоді дорівнювали прожитковому мінімуму, повідомляє "Укрінформ".

"Коли мінімальну зарплату відв'язали від мінімального прожиткового мінімуму й вона стала вдвічі вища від мінімального прожиткового мінімуму, було прийнято рішення в усіх законах замінити мінімальну заробітну плату мінімальним прожитковий мінімум", – повідомила міністр.

І додала, що профільний комітет Верховної Ради вніс поправку, визначивши, що мінімальна зарплата для вчителя встановлюватиметься на рівні 4 прожитковий мінімумів.

Але для неї в Раді не знайшли достатньої кількості голосів. Гриневич пояснила, що для встановлення найменшої ставки вчителя на рівні 9600 гривень із держбюджету необхідно виділити 120 млрд гривень.

Тому розроблятимуть план такого підвищення і механізм, щоб рівень зарплати також відповідав і якості викладання.

"Ми при підготовці закону про загальну середню освіту будемо виписувати механізми оплати роботи вчителя", – додала міністр.

Нагадаємо,що 5 вересня депутати Верховної Ради підтримали закон про освіту в Україні, який передбачає 12-річне навчання в школі та підвищення зарплати вчителів.