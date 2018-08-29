Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Гриневич: Київ не закриватиме російськомовні школи у відповідь на ситуацію в Криму

Міністр наголосила, що на російські нацменшини в Україні поширюються ті самі правила, що і для інших нацменшин
В окупованому Росією Криму грубо порушуються права україномовних жителів, але Київ не буде вживати дзеркальних заходів у відповідь.
Гриневич: Київ не закриватиме російськомовні школи у відповідь на ситуацію в Криму Лілія Гриневич. Фото: depo.ua

"Ми не є агресором, ми не є окупантами, та ми поважаємо інші національні меншини", -  заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час брифінгу після засідання уряду на питання про можливе закриття російськомовних шкіл в Україні, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами Гриневич, росіяни в анексованому Криму повністю порушують права україномовного населення. "Це жахлива політика Росії, політика агресора, який незаконно окупував українську територію", - сказала вона.

Також Гриневич додала, що політика Міносвіти щодо кримчан - це "відкритість до дітей".

Зокрема, в Україні є спеціальні умови для вступної кампанії та дистанційне навчання для жителів окупованого півострова.

Нагадаємо, в анексованому Криму серед 16 шкіл, де викладалась кримськотатарська мова, залишилося лише сім. Водночас, в Криму не залишилось жодної школи з українською мовою навчання.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 08 2018 16:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ринок пластичної хірургії в Україні: проблеми та перспективи

Ринок пластичної хірургії в Україні: проблеми та перспективи

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.