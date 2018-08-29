Гриневич: Київ не закриватиме російськомовні школи у відповідь на ситуацію в Криму

Міністр наголосила, що на російські нацменшини в Україні поширюються ті самі правила, що і для інших нацменшин

В окупованому Росією Криму грубо порушуються права україномовних жителів, але Київ не буде вживати дзеркальних заходів у відповідь.

"Ми не є агресором, ми не є окупантами, та ми поважаємо інші національні меншини", - заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час брифінгу після засідання уряду на питання про можливе закриття російськомовних шкіл в Україні, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами Гриневич, росіяни в анексованому Криму повністю порушують права україномовного населення. "Це жахлива політика Росії, політика агресора, який незаконно окупував українську територію", - сказала вона.

Також Гриневич додала, що політика Міносвіти щодо кримчан - це "відкритість до дітей".

Зокрема, в Україні є спеціальні умови для вступної кампанії та дистанційне навчання для жителів окупованого півострова.

Нагадаємо, в анексованому Криму серед 16 шкіл, де викладалась кримськотатарська мова, залишилося лише сім. Водночас, в Криму не залишилось жодної школи з українською мовою навчання.