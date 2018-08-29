Гриневич: Київ не закриватиме російськомовні школи у відповідь на ситуацію в Криму
"Ми не є агресором, ми не є окупантами, та ми поважаємо інші національні меншини", - заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час брифінгу після засідання уряду на питання про можливе закриття російськомовних шкіл в Україні, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За словами Гриневич, росіяни в анексованому Криму повністю порушують права україномовного населення. "Це жахлива політика Росії, політика агресора, який незаконно окупував українську територію", - сказала вона.
Також Гриневич додала, що політика Міносвіти щодо кримчан - це "відкритість до дітей".
Зокрема, в Україні є спеціальні умови для вступної кампанії та дистанційне навчання для жителів окупованого півострова.
Нагадаємо, в анексованому Криму серед 16 шкіл, де викладалась кримськотатарська мова, залишилося лише сім. Водночас, в Криму не залишилось жодної школи з українською мовою навчання.
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