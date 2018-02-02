Гриневич: медіаграмотності необхідно навчати на усіх предметах в школі
Лілія Гриневич зазначила, що реформа шкільної освіти відбувається у час, коли Україна протидіє викликам гібридної війни, повідомляє Mediasapiens.
"Для виживання нашої держави дуже важливо, щоб громадяни вміло критично мислити, – сказала вона. – Ми мусимо відверто собі сказати, що метою пересічної школи ніколи не було навчити критично мислити. Адже критично мислити означає, що людина вміє ставити запитання, а не приймає просто так на віру. Традиція ж пострадянської школи – знати правильну відповідь на запитання. Ми зараз змінюємо цю парадигму. Медіаграмотність – це необхідне вміння для сучасної особистості: ми підкреслюємо це і в концепції Нової української школи, і законі "Про освіту". Ми вдячні нашим партнерам, які допомагають нам розробити методологію інтеграції медіаграмотності в шкільні предмети".
Гриневич зауважила, що вважає найбільш продуктивним шлях, коли медіаграмотність є не окремим предметом, а пронизує наскрізно всі предмети й різні теми. На перший план виходить підготовка вчителя, зазначила вона.
"Навчання впродовж життя особливо важливо і для вчителів, вони мають бути лідерами змін", - резюмувала міністр.
Нагадаємо, що глава Міносвіти Лілія Гриневич заявила, що МОН в повному обсязі прийняло рекомендації Венеціанської комісії щодо мовної статті закону "Про освіту" та погоджується, що перехідний період для імплементації статті має бути продовжено до 2023 року.
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