Гриневич обіцяє вирішити проблеми з чергами у садки вже за 3 роки

Черга у садки складає 78 тис. 468 дітей – якщо не зменшити тенденцію до створення місць, то вирішити проблему черги вийде вже за 3 роки

Про це розказала міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передає МОН.

"На сьогодні черга у садки складає 78 тис. 468 осіб. У зв’язку з тим, що в Україні відбувається процес фінансової децентралізації, в органів місцевого самоврядування з‘являється більше можливостей розвитку мережі ДНЗ та її підтримки в належній якості. Так, за 2016 рік створено 26,5тис. місць у дитсадках. Тобто, якщо ми продовжимо тенденцію до збільшення кількості місць, – за 3 роки зможемо повністю вирішити питання черги", – сказала вона.

Сприяти створенню нових місць у дитячих садках має затвердження нових санітарних норм для ДНЗ, які дозволяють їм ефективніше використовувати наявні приміщення.

З цією ж метою Кабмін, за поданням МОН, ухвалив проект Закону, що дасть можливість створювати "корпоративні дитсадки".

Передбачається, що корпоративні дитячі садки діятимуть на засадах державно-приватного партнерства та матимуть кількох засновників, серед яких – місцеві органи влади, а також можуть бути громадські організації, бізнес. За рахунок цього мають пришвидшитися темпи створення місць у дошкільних навчальних закладах і збільшитись доступ українських дітей до дошкільної освіти.