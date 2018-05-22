Гриневич розповіла про тенденцію “розпилювання якоїсь речовини“ у школах
"Навчальний процес буде тривати. Але для нас взагалі дуже тривожна ця тенденція - розпилювання якоїсь речовини, яка так впливає на здоров'я дитини. Це означає, що є певна проблема безпеки або якоїсь необережності. Зрозуміло, що і поліція буде досліджувати цей випадок, що це за речовина. Тому що це не перший випадок. Так само 8 травня під час лінійки відбулася подібна ситуація. Ми говоримо з керівниками навчальних закладів і з керівниками департаментів освіти, що вони повинні дуже чітко відпрацювати механізм евакуації для того, щоб зберегти здоров'я всіх дітей, тому що непередбачувані обставини бувають", - заявила міністр освіти та науки Лілія Гриневич в ефірі телеканалу "1+1", інформує Укрінформ.
Нагадаємо, 21 травня о 10:47 на номер "101" надійшло повідомлення про те, що в будівлі школи, розташованій в Заводському районі м. Миколаєва розпорошено невідомий аерозоль із різким запахом.
На місце прибули хіміки в пересувній хіміко-радіологічній лабораторії і чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Зі школи евакуювали близько 400 учнів. Для проведення медичного огляду у 2-гу міську дитячу лікарню доправлено 39 учнів. Діти скаржилися на подразнення очей і верхніх дихальних шляхів.
Згодом повідомили, що у Харкові в одній зі шкіл через розпилення газового балончика евакуювали дітей.
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