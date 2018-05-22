Гриневич розповіла про тенденцію “розпилювання якоїсь речовини“ у школах

У Миколаївській школі, де вчора була розпилена невідома речовина, навчання продовжується. МОН нагадало керівникам шкіл та департаментів освіти про необхідність відпрацювати механізми евакуації дітей.

"Навчальний процес буде тривати. Але для нас взагалі дуже тривожна ця тенденція - розпилювання якоїсь речовини, яка так впливає на здоров'я дитини. Це означає, що є певна проблема безпеки або якоїсь необережності. Зрозуміло, що і поліція буде досліджувати цей випадок, що це за речовина. Тому що це не перший випадок. Так само 8 травня під час лінійки відбулася подібна ситуація. Ми говоримо з керівниками навчальних закладів і з керівниками департаментів освіти, що вони повинні дуже чітко відпрацювати механізм евакуації для того, щоб зберегти здоров'я всіх дітей, тому що непередбачувані обставини бувають", - заявила міністр освіти та науки Лілія Гриневич в ефірі телеканалу "1+1", інформує Укрінформ.

Нагадаємо, 21 травня о 10:47 на номер "101" надійшло повідомлення про те, що в будівлі школи, розташованій в Заводському районі м. Миколаєва розпорошено невідомий аерозоль із різким запахом.

На місце прибули хіміки в пересувній хіміко-радіологічній лабораторії і чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Зі школи евакуювали близько 400 учнів. Для проведення медичного огляду у 2-гу міську дитячу лікарню доправлено 39 учнів. Діти скаржилися на подразнення очей і верхніх дихальних шляхів.

Згодом повідомили, що у Харкові в одній зі шкіл через розпилення газового балончика евакуювали дітей.