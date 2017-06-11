Гриневич у штаб-квартирі НАТО розповіла про закон про освіту

"Нас почули та підтримали нашу відкритість і чесність у власній позиції"

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич в понеділок в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО роз'яснила деталі українського закону про освіту послам країн-членів Альянсу.

Про це за підсумками зустрічі Гриневич повідомила в фейсбуці.

"Тільки що завершилася зустріч у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, де я розповідала про закон про освіту послам країн-членів Альянсу. Не часто міністр освіти і науки має можливість виступити перед такою аудиторією, але оскільки мовна стаття нашого закону залишається популярною темою, запит на роз'яснення був", - написала вона.

Гриневич повідомила, що розповіла про всі деталі.

"Головне те, що закон "Про освіту" - це головний законодавчий акт системної освітньої реформи, від якої залежить європейське майбутнє України", - зазначила міністр.

Вона пояснила, що закон не обмежує ніяких конституційних прав громадян України, навпаки, передбачає широкі можливості для того, щоб представники меншин користувалися своїм законним правом на рівний доступ до якісної освіти, роботи та розвитку в межах всієї країни.

"Ми європейська країна, тому ми говоримо з нашими партнерами, готові до консультацій і переговорів. Однак кожна українська дитина повинна мати умови, щоб якісно опанувати державну мову - це межа компромісу, за який ми не переступимо", - додала голова Міносвіти, висловивши задоволення тим, що" нас почули і підтримали нашу відкритість і чесність у власній позиції".

Раніше міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський відмовив главі МЗС Угорщини у підписанні спільного листа до української влади щодо закону про освіту в Україні.

5 вересня Верховна Рада 255 голосами прийняла закон "Про освіту", який, зокрема, регулює питання використання української мови в сфері освіти. 28 вересня закон вступив в силу.

Закон передбачає, що діти, які підуть в школи з 1 вересня 2018 року, матимуть можливість навчатися рідною мовою тільки в початковій школі - перші чотири роки. З п'ятого класу всі предмети повинні викладатися українською мовою.