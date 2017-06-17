Гриневич висловилася проти рейтингування шкіл за результатами ЗНО

На її думку, за високими результатами ЗНО стоїть не тільки і не стільки школа

На думку міністра освіти і науки України Лілії Гриневич, для об’єктивного рейтингування шкіл в Україні потрібно розробити та освоїти механізм врахування так званої доданої освітньої вартості.

На цьому міністр наголосила під час спілкування з освітянами у смт Великомихайлівка, що на Одещині, повідомляє Урядовий портал.

"Я абсолютна противниця рейтингування шкіл за результатами ЗНО, адже це оцінювання створене для перевірки знань учня, але не відображає прогрес школяра у навчальному закладі. У багатьох цивілізованих країнах для визначення рейтингу шкіл використовується специфічний показник "додана освітня вартість" – він враховує початковий рівень учнів, що навчаються в школах, їхній соціальний стан та прогрес, якого вдалося досягнути учню в школі", – пояснила Гриневич.

На її думку, часто за високими результатами ЗНО стоїть не тільки і не стільки школа, як спроможність батьків створити особливі умови для розвитку дитини.

"Без розрахунку "доданої освітньої вартості" складно сказати, що стоїть за результатами – репетитор, специфічне соціальне становище учнів чи щире прагнення батьків допомогти дітям у навчанні. Для об’єктивності рейтингування, школи, що збирають "вершки суспільства" – дітей з найкращими можливостями, а потім записують їхній успіх у свої заслуги, мають бути врівноважені цим покажчиком", – зазначила міністр.

Вона також погодилася, що школи, які працюють з погано соціалізованими дітьми, мусять отримувати більшу увагу і визнання суспільства.

"За таких умов дійсно важко працювати – це потребує значних енергії та сили. Їхня дитина може гірше здати ЗНО, але отримати життєвий шанс, про який навіть і не мріяла. А саме це і є місією вчителя", – наголосила Гриневич.

Нагадаємо, в середу, 14-го червня, відбулося перше засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) за визначенням порогу "склав/не склав".