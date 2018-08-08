Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Гринів: Манафорт пропонував свої послуги Порошенкові, але отримав відмову

"Чи зустрічався я з Манафортом у 2014 році? Так, зустрічався. На цьому все закінчилося"
Нардеп Ігор Гринів заявив, що американський політтехнолог Пол Манафорт не працював на Петра Порошенка в 2014 році.
Гринів: Манафорт пропонував свої послуги Порошенкові, але отримав відмову Ігор Гринів. Фото: rbc.ua

"Чи зустрічався я з Манафортом у 2014 році? Так, зустрічався. Чи було від нього пропозиція, що він би хотів працювати в кампанії? Так, була... Скільки тривала зустріч? Умовно три години. І на цьому все закінчилося", - сказав у коментарі "Інтерфаксу-Україна", коментуючи свідчення ділового партнера Манафорта Ріка Гейтса в американському суді.

Говорячи про причини відмови в послугах американського політтехнолога, депутат додав: "Нікого образити не хочу, але не прийнято було пропозицію... А по-друге, давайте все-таки чітко розуміти, що це було неприйнятно. Я реально вважаю, що за все, що відбулося в країні, повинен відповідати не тільки один Янукович", - пояснив Гринів.

Раніше Гейтс у суді заявив, що Пол Манафорт допомагав Порошенку під час передвиборної кампанії у 2014 році. За його словами, Манафорт асистував Порошенку, водночас коштів за це не отримував.

Раніше Гейтс зізнавася, що допомагав Манафорту подавати неправдиві податкові декларації.

Також раніше бухгалтерка Манафорта зізналася у підробці його документів для зменшення податків.

Спецпрокурор США Мюллер заявив, що Манафорт заробив понад 60 млн доларів в Україні.

Раніше, ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Пол Манафорт у 2014-му році співпрацював із нині міським головою Києва Віталієм Кличком.

Віталій Кличко здобув перемогу на місцевих виборах 25 травня 2014 року. Із документів випливає, що Манафорт міг консультувати Віталія Кличка і під час його передвиборчої кампанії, і вже на посаді мера. Віталій Кличко здобув перемогу на місцевих виборах 25 травня 2014 року. Із документів випливає, що Манафорт міг консультувати Віталія Кличка і під час його передвиборчої кампанії, і вже на посаді мера.

У жовтні 2017 року Манафорту висунули звинувачення, зокрема, в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей, пов'язаних з його лобістською діяльністю.

Згодом, Манафорта відправили під домашній арешт.

Звинувачення також висунули діловому партнерові Манафорта Ріку Гейтсу і заочно – його помічнику, росіянину Костянтину Килимнику.

Про це Мюллер розповів напередодні засідання суду, передає Bloomberg.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 08 2018 15:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.