Гринів: Манафорт пропонував свої послуги Порошенкові, але отримав відмову
"Чи зустрічався я з Манафортом у 2014 році? Так, зустрічався. Чи було від нього пропозиція, що він би хотів працювати в кампанії? Так, була... Скільки тривала зустріч? Умовно три години. І на цьому все закінчилося", - сказав у коментарі "Інтерфаксу-Україна", коментуючи свідчення ділового партнера Манафорта Ріка Гейтса в американському суді.
Говорячи про причини відмови в послугах американського політтехнолога, депутат додав: "Нікого образити не хочу, але не прийнято було пропозицію... А по-друге, давайте все-таки чітко розуміти, що це було неприйнятно. Я реально вважаю, що за все, що відбулося в країні, повинен відповідати не тільки один Янукович", - пояснив Гринів.
Раніше Гейтс у суді заявив, що Пол Манафорт допомагав Порошенку під час передвиборної кампанії у 2014 році. За його словами, Манафорт асистував Порошенку, водночас коштів за це не отримував.
Раніше Гейтс зізнавася, що допомагав Манафорту подавати неправдиві податкові декларації.
Також раніше бухгалтерка Манафорта зізналася у підробці його документів для зменшення податків.
Спецпрокурор США Мюллер заявив, що Манафорт заробив понад 60 млн доларів в Україні.
Раніше, ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Пол Манафорт у 2014-му році співпрацював із нині міським головою Києва Віталієм Кличком.
Віталій Кличко здобув перемогу на місцевих виборах 25 травня 2014 року. Із документів випливає, що Манафорт міг консультувати Віталія Кличка і під час його передвиборчої кампанії, і вже на посаді мера. Віталій Кличко здобув перемогу на місцевих виборах 25 травня 2014 року. Із документів випливає, що Манафорт міг консультувати Віталія Кличка і під час його передвиборчої кампанії, і вже на посаді мера.
У жовтні 2017 року Манафорту висунули звинувачення, зокрема, в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей, пов'язаних з його лобістською діяльністю.
Згодом, Манафорта відправили під домашній арешт.
Звинувачення також висунули діловому партнерові Манафорта Ріку Гейтсу і заочно – його помічнику, росіянину Костянтину Килимнику.
Про це Мюллер розповів напередодні засідання суду, передає Bloomberg.
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