Гринів: Манафорт пропонував свої послуги Порошенкові, але отримав відмову

"Чи зустрічався я з Манафортом у 2014 році? Так, зустрічався. На цьому все закінчилося"

Нардеп Ігор Гринів заявив, що американський політтехнолог Пол Манафорт не працював на Петра Порошенка в 2014 році.

"Чи зустрічався я з Манафортом у 2014 році? Так, зустрічався. Чи було від нього пропозиція, що він би хотів працювати в кампанії? Так, була... Скільки тривала зустріч? Умовно три години. І на цьому все закінчилося", - сказав у коментарі "Інтерфаксу-Україна", коментуючи свідчення ділового партнера Манафорта Ріка Гейтса в американському суді.

Говорячи про причини відмови в послугах американського політтехнолога, депутат додав: "Нікого образити не хочу, але не прийнято було пропозицію... А по-друге, давайте все-таки чітко розуміти, що це було неприйнятно. Я реально вважаю, що за все, що відбулося в країні, повинен відповідати не тільки один Янукович", - пояснив Гринів.

Раніше Гейтс у суді заявив, що Пол Манафорт допомагав Порошенку під час передвиборної кампанії у 2014 році. За його словами, Манафорт асистував Порошенку, водночас коштів за це не отримував.

Раніше Гейтс зізнавася, що допомагав Манафорту подавати неправдиві податкові декларації.

Також раніше бухгалтерка Манафорта зізналася у підробці його документів для зменшення податків.

Спецпрокурор США Мюллер заявив, що Манафорт заробив понад 60 млн доларів в Україні.