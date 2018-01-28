ЗДОРОВ'Я НОВИНИВлада 11 американських штатів вирішила скасувати заняття у школах через грип.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Грип у США: шкільні заняття скасували одразу в 11 штатах
У країні від грипу померли 37 дітей
Фото: ap.org
Про це 28 січня повідомляє телеканал Fox News.
Навчальні заклади зачинено у штатах Айдахо, Техас, Оклахома, Флорида, Алабама, Кентуккі, Теннессі, Мічиган, Іллінойс, Північна Кароліна і Міссурі.
Фото: twitter.com/FoxNews
Як повідомляє Центр з контролю і профілактики захворювань при уряді, в США від грипу померли 37 дітей. Експерти припускають, що до кінця зимового сезону цей показник може подвоїтися.
Нагадаємо, упродовж останніх тижнів майже чотири мільйони італійців захворіли на грип – це найбільший показник з 2004 року.
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