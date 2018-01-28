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Грип у США: шкільні заняття скасували одразу в 11 штатах

У країні від грипу померли 37 дітей
Влада 11 американських штатів вирішила скасувати заняття у школах через грип.
Грип у США: шкільні заняття скасували одразу в 11 штатах Фото: ap.org

Про це 28 січня повідомляє телеканал Fox News.

Навчальні заклади зачинено у штатах Айдахо, Техас, Оклахома, Флорида, Алабама, Кентуккі, Теннессі, Мічиган, Іллінойс, Північна Кароліна і Міссурі.


Фото: twitter.com/FoxNews

Як повідомляє Центр з контролю і профілактики захворювань при уряді, в США від грипу померли 37 дітей. Експерти припускають, що до кінця зимового сезону цей показник може подвоїтися.

Нагадаємо, упродовж останніх тижнів майже чотири мільйони італійців захворіли на грип – це найбільший показник з 2004 року.

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28 01 2018 21:20
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