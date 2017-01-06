Грицак каже, що під час обшуків у "Яндекса" знайшли багато цікавого
"Я не маю права розголошувати дані. Але ми там знайшли багато чого цікавого, і повірте, це цікаве пов'язане з Росією", – сказав глава СБУ, інформує "112 Україна".
Що стосується блокування російських соцмереж і ресурсів, Грицак зазначив, що поки рано говорити про результати.
"Думаю, говорити рано, оскільки свідомі громадяни розуміють і не користуються російськими мережами та навіть не тому, що російські спецслужби збирають про них дані. Давайте скажемо так: у результаті цих дій навіть російська економіка страждає, російський бізнес зазнав значних збитків", – вважає глава СБУ.
Нагадаємо, що СБУ 29 травня провела обшук в київському та одеському офісах "Яндекс Україна" за статтею "Державна зрада".
В українській спецслужбі заявили, що менеджмент компанії незаконно збирав, накопичував і передавав спеціальним службам РФ персональні дані українських громадян. Ця інформація використовувалася спецслужбам РФ для планування, організації і проведення розвідувальних, диверсійних, інформаційно-підривних операцій в Україні.Сервіси "Яндекса" входять в список ресурсів, доступ до яких заблоковано для українських користувачів.
У свою чергу компанія "Яндекс", коментуючи обшуки в офісах української "дочки" в Києві та Одесі, проведені Службою безпеки України, спростували інформацію про передачу персональних даних українських громадян спецслужбам РФ.
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