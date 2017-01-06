Грицак каже, що під час обшуків у "Яндекса" знайшли багато цікавого

Грицак зазначив, що поки рано говорити про результати блокування сайтів

Глава Служби безпеки України (СБУ) Василь Грицак заявив, що під час обшуків в офісах компанії "Яндекс" було знайдено багато цікавого, пов'язаного з Росією.

"Я не маю права розголошувати дані. Але ми там знайшли багато чого цікавого, і повірте, це цікаве пов'язане з Росією", – сказав глава СБУ, інформує "112 Україна".

Що стосується блокування російських соцмереж і ресурсів, Грицак зазначив, що поки рано говорити про результати.

"Думаю, говорити рано, оскільки свідомі громадяни розуміють і не користуються російськими мережами та навіть не тому, що російські спецслужби збирають про них дані. Давайте скажемо так: у результаті цих дій навіть російська економіка страждає, російський бізнес зазнав значних збитків", – вважає глава СБУ.

Нагадаємо, що СБУ 29 травня провела обшук в київському та одеському офісах "Яндекс Україна" за статтею "Державна зрада".

В українській спецслужбі заявили, що менеджмент компанії незаконно збирав, накопичував і передавав спеціальним службам РФ персональні дані українських громадян. Ця інформація використовувалася спецслужбам РФ для планування, організації і проведення розвідувальних, диверсійних, інформаційно-підривних операцій в Україні.Сервіси "Яндекса" входять в список ресурсів, доступ до яких заблоковано для українських користувачів.

У свою чергу компанія "Яндекс", коментуючи обшуки в офісах української "дочки" в Києві та Одесі, проведені Службою безпеки України, спростували інформацію про передачу персональних даних українських громадян спецслужбам РФ.