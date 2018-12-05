Грицак не виключає, що отруєння у Черкасах не випадкове

Масове отруєння у черкаській загальноосвітній школі № 8 може бути невипадковим.

Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак під час візиту до Черкас 12 травня, інформує "Радіо Свобода".

"Ми не розслідуємо цей інцидент, але в рамках тієї допомоги, яку ми надаємо поліції, можу сказати, що, звичайно, таку версію ми не виключаємо – навмисних дій невстановлених осіб, які вчинили цей злочин", – сказав Грицак.

Нагадаємо, що вранці у вівторок в Черкасах під час лінійки в школі № 8 діти почали непритомніти. Спочатку госпіталізували 15 дітей, пізніше їхня кількість зросла до 51. Попередній діагноз у всіх постраждалих - отруєння невідомою речовиною.