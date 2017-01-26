Грицак порадив депутатам, які блокують залізницю на Луганщині, йти в АТО і воювати
"Щодо блокування народними депутатами залізниці на лінії зіткнення. Є така стаття "блокування транспортних комунікацій". Мені підказали, що вже порушено кримінальне провадження", - заявив глава СБУ Василь Грицак на брифінгу зі ЗМІ , повідомляє Еспресо.TV.
Глава СБУ натякнув, що нардепи піаряться на блокуванні залізничного сполучення з "ЛНР".
Він порадив депутатам, "які хочуть воювати", йти в бойові підрозділи і воювати.
"Блокування залізниці - це не те, чим мають займатися народні депутати", - наголосив Грицак.
Нагадаємо, поліція порушила справу через блокування залізниці між станціями Світланове та Шипілове у Луганській області людьми у камуфляжному одязі, серед яких є народні депутати.
Так вони протестують проти провезення залізничним транспортом вантажів на непідконтрольну Києву територію та у зворотній бік.
Учасники акції також стверджують, що на них намагався наїхати вантажний потяг, аби "прорвати блокаду".
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