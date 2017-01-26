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Грицак порадив депутатам, які блокують залізницю на Луганщині, йти в АТО і воювати

Блокування залізниці - це не те, чим мають займатися народні депутати
Блокування залізничних сполучень тягне за собою кримінальну відповідальність та не є тим, чим мають займатися народні депутати.
Грицак порадив депутатам, які блокують залізницю на Луганщині, йти в АТО і воювати Фото:antikor.com.ua

"Щодо блокування народними депутатами залізниці на лінії зіткнення. Є така стаття "блокування транспортних комунікацій". Мені підказали, що вже порушено кримінальне провадження", - заявив глава СБУ Василь Грицак на брифінгу зі ЗМІ , повідомляє Еспресо.TV.

Глава СБУ натякнув, що нардепи піаряться на блокуванні залізничного сполучення з "ЛНР".

Він порадив депутатам, "які хочуть воювати", йти в бойові підрозділи і воювати.

"Блокування залізниці - це не те, чим мають займатися народні депутати", - наголосив Грицак.

Нагадаємо, поліція порушила справу через блокування залізниці між станціями Світланове та Шипілове у Луганській області людьми у камуфляжному одязі, серед яких є народні депутати.

Так вони протестують проти провезення залізничним транспортом вантажів на непідконтрольну Києву територію та у зворотній бік.

Учасники акції також стверджують, що на них намагався наїхати вантажний потяг, аби "прорвати блокаду". 

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