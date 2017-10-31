CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСлужба безпеки України (СБУ) запобігла підрив одного з об'єктів інфраструктури в Донецькій області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Грицак заявив про запобігання диверсії на об'єкті інфраструктури на Донбасі
Всього з 2016 року було попереджено 22 теракти
Фото:antikor.com.ua
Про це на брифінгу заявив голова СБУ Василь Грицак. Трансляцію брифінгу вів телеканал "112 Україна".
За словами Грицака, особа, що намагалася влаштувати підрив, затримано.
"У ці хвилини іде документування ще одного злочину, і затримана особа, яка в Донецькій області з майже кілограмом вибухівки планувала підірвати об’єкт інфраструктури.", - заявив він.
Він додав, що з початку 2016 року СБУ запобігла теракту 22 в Україні.
Як раніше повідомлялося, Грицак заявив про затримання жінки, підозрюваної у підриві автомобіля полковника СБУ Олександра Хараберюша в березні цього року.
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31 10 2017 20:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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