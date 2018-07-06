Грицак заявив, що Росія може інсценувати напади на своїй території під час ЧС-2018

"Вони здатні на все, навіть на інсценування нападів у своїй країні, аби згодом перекласти відповідальність на нас"

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що Росія може інсценувати напади на своїй території під час Чемпіонату світу з футболу, а вину за них перекладе на Україну.

Про це він заявив у інтерв’ю німецькому виданню Bild, переклад якого посол України в Німеччині Андрій Мельник розмістив у Twitter.

"Мене не здивує, якщо Росія сприятиме дестабілізації у власній державі, а потім покладе провину на Україну", - зазначив очільник СБУ.

Грицак, зокрема, вважає, що РФ може вдатися до інсценізацій, передає "Європейська правда".

"Вони здатні на все, навіть на інсценування нападів у своїй країні, аби згодом перекласти відповідальність на нас", - додав він.

Грицак також наголосив, що СБУ не бачила іншої можливості для порятунку життя журналіста Аркадія Бабченка та отримання більше інформації про замовника, окрім як інсценувати убивство Бабченка.

Нагадаємо, що 29 травня з'явилася інформація про те, що 41-річний російський журналіст Аркадій Бабченко був смертельно поранений на порозі свого помешкання в Києві. За фактом убивства журналіста відкрили кримінальне провадження.

Однак у середу, 30 травня, з'ясувалося, що Бабченко живий. Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби замовили вбивство журналіста, а СБУ провела спецоперацію і зірвала замах.

Під час проведення спецоперації працівники спецслужби затримали у Києві Бориса Германа – підозрюваного в організації вбивства журналіста.

Згодом, суд заарештував Германа на два місяці без права застави.

У свою чергу, Президент України Петро Порошенко доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону.

Завдяки імітації вбивства журналіста Аркадія Бабченка слідство, нібито, отримало список 47 осіб, які могли бути наступними жертвами терористів.

Після чого, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що кожному зі списку людей, на яких планувався замах, як і на журналіста Аркадій Бабченка, нададуть охорону.