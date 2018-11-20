Гриценко подав до суду на БПП через заяву про продаж ним військового майна

Лідер партії Громадянська позиція, кандидат в президенти України Анатолій Гриценко подав позов до суду проти партії БПП і нардепа Олександра Бригинця з вимогою спростувати інформацію про продаж ним військового майна на більш ніж 1,3 мільярда гривень.

"За поширення завідомо неправдивої інформації через їхню ТСК вони тепер відповідатимуть у суді - і партія БПП, і її брехливі депутати, персонально", - Гриценко повідомив у Facebook.

Гриценко повідомив, що судовий позов 20 листопада вже зареєстрований в Дніпровському райсуді Києва.

Йдеться про засідання ТСК парламенту для проведення розслідування відомостей за фактами розкрадання у ЗСУ і підриву обороноздатності держави у період з 2004 по 2017 рік.

За результатами цього засідання нардеп від БПП Олександр Бригинець 17 вересня оприлюднив у Facebook пост, в якому стверджує, що Анатолій Гриценко з 2005 по 2007 рік "продав військового майна на 1,3 мільярда гривень", коли обіймав посаду міністра оборони.

Відповідачами в позовній заяві Гриценка вказані Бригинець і партія Блок Петра Порошенка Солідарність.