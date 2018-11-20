Гриценко подав до суду на БПП через заяву про продаж ним військового майна
"За поширення завідомо неправдивої інформації через їхню ТСК вони тепер відповідатимуть у суді - і партія БПП, і її брехливі депутати, персонально", - Гриценко повідомив у Facebook.
Гриценко повідомив, що судовий позов 20 листопада вже зареєстрований в Дніпровському райсуді Києва.
Йдеться про засідання ТСК парламенту для проведення розслідування відомостей за фактами розкрадання у ЗСУ і підриву обороноздатності держави у період з 2004 по 2017 рік.
За результатами цього засідання нардеп від БПП Олександр Бригинець 17 вересня оприлюднив у Facebook пост, в якому стверджує, що Анатолій Гриценко з 2005 по 2007 рік "продав військового майна на 1,3 мільярда гривень", коли обіймав посаду міністра оборони.
Відповідачами в позовній заяві Гриценка вказані Бригинець і партія Блок Петра Порошенка Солідарність.
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