БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ6 серпня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 27,13-27,16 гривні за долар.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гривня на міжбанку почала зростати
Котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,13-27,16 гривні за долар
Фото: from-ua.com
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,10-27,13 гривні;
Євро - 31,35-31,38 гривні;
Російський рубль - 0,4264-0,4274 гривні.
Як повідомлялося, Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 6 серпня на рівні 27,09 гривні.
Нагадаємо, що на девальвацію гривні протягом останніх тижнів вплинули перерахування дивідендів за кордон і вихід нерезидентів з ОВДП.
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