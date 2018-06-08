Гривня на міжбанку почала зростати Котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,13-27,16 гривні за долар

6 серпня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 27,13-27,16 гривні за долар.

Фото: from-ua.com

Про це повідомляє Finance.ua. На 11:35 середні курси валют на міжбанку були наступними: Долар США - 27,10-27,13 гривні; Євро - 31,35-31,38 гривні; Російський рубль - 0,4264-0,4274 гривні. Як повідомлялося, Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 6 серпня на рівні 27,09 гривні. Нагадаємо, що на девальвацію гривні протягом останніх тижнів вплинули перерахування дивідендів за кордон і вихід нерезидентів з ОВДП.

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