Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Гривня на міжбанку почала зростати

Котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,13-27,16 гривні за долар
6 серпня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 27,13-27,16 гривні за долар.
Гривня на міжбанку почала зростати Фото: from-ua.com

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,10-27,13 гривні;

Євро - 31,35-31,38 гривні;

Російський рубль - 0,4264-0,4274 гривні.

Як повідомлялося, Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 6 серпня на рівні 27,09 гривні.

Нагадаємо, що на девальвацію гривні протягом останніх тижнів вплинули перерахування дивідендів за кордон і вихід нерезидентів з ОВДП.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 08 2018 13:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.