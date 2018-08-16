НОВИНИ6 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,75-27,78 гривні за долар.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гривня продовжує падіння на міжбанку
Міжбанк закрився істотним здорожчанням долара та євро
Фото: from-ua.com
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,75-27,78 гривні;
Євро - 31,64-31,66 гривні;
Російський рубль - 0,4156-0,4162 гривні.
Нагадаємо, 16 серпня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 27,57-27,63 гривні за долар.
Національний банк 3 серпня провів аукціон з продажу валютиі задовольнив заявки банків на загальну суму 50 мільйонів доларів.
На девальвацію гривні протягом останніх тижнів вплинули перерахування дивідендів за кордон і вихід нерезидентів з ОВДП.
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