Гривня різко зміцнилася вище психологічної позначки

6 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанка встановилися на рівні 27,93 - 27,95 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,93 - 27,95 гривні;

Євро - 31,88 - 31,91 гривні;

Російський рубль - 0,4234 - 0,4240 гривні.

За даними видання, Національний банк вийшов на міжбанківські торги з пропозицією купівлі валюти і не дав гривні зміцнитися ще більше. НБУ поповнив резерви на 10 мільйонів доларів

Нагадаємо, правління Національного банку заявило, що бачить зростання імовірності реалізації окреслених ризиків і вважає за необхідне посилити жорсткість монетарних умов шляхом підвищення облікової ставки – до 18%. Наразі підвищення облікової ставки на 0,5 п.п., на думку Правління, достатньо для зниження інфляції до цільового діапазону у строки, передбачені прогнозом. У випадку реалізації проінфляційних ризиків Національний банк може вдатися до підвищення облікової ставки до рівня, необхідного для забезпечення зниження інфляції до встановлених цілей на прийнятному часовому горизонті. Підвищення облікової ставки до 18% затверджено Рішенням Правління Національного банку України від 6 вересня 2018 року № 593-рш "Про розмір облікової ставки".