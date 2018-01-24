Гривня стала найбільш недооціненою до долара валютою за "індексом Біг Мака"
Про це свідчить свіжий валютний індекс Біг Мака, який розраховується британським журналом The Economist.
Напівжартівливій індекс, який розраховується вже кілька десятиліть, заснований на порівнянні цін бургера в США та інших країнах. Якщо в якійсь країні бутерброд дорожчий американського, вважається, що валюта цієї країни переоцінена. Якщо дешевший, значить, місцевій валюті є куди рости.
Біг Мак в українському "Макдональдсі" в січні коштував в перерахунку на долари $1,64, тоді як в США його ціна становить $5,28. Таким чином, гривня недооцінена до долара на 69%.
Індекс існує в двох варіантах. "Сирий" індекс порівнюється з валютним курсом на цей час і тим, яким він повинен бути з поправкою на ціну Біг Мака. "Скоригований" індекс оцінює валютний курс з поправкою на подушний ВВП країни. Українська гривня є тільки в першому з них.
У грудні Національний банк України констатував, що тиск на курс гривні спричинили сезонний і психологічний фактори.
Нагадаємо, курс євро в обмінниках українських банків у п'ятницю, 19 січня, побив новий рекорд, досягнувши 35,5 гривні.
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