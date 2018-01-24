Гривня стала найбільш недооціненою до долара валютою за "індексом Біг Мака"

Українська гривня є найбільш недооціненою валютою в світі, і американський долар повинен коштувати всього 8,90 грн, а не 28,86 грн, як зараз.

Про це свідчить свіжий валютний індекс Біг Мака, який розраховується британським журналом The Economist.

Напівжартівливій індекс, який розраховується вже кілька десятиліть, заснований на порівнянні цін бургера в США та інших країнах. Якщо в якійсь країні бутерброд дорожчий американського, вважається, що валюта цієї країни переоцінена. Якщо дешевший, значить, місцевій валюті є куди рости.

Біг Мак в українському "Макдональдсі" в січні коштував в перерахунку на долари $1,64, тоді як в США його ціна становить $5,28. Таким чином, гривня недооцінена до долара на 69%.

Індекс існує в двох варіантах. "Сирий" індекс порівнюється з валютним курсом на цей час і тим, яким він повинен бути з поправкою на ціну Біг Мака. "Скоригований" індекс оцінює валютний курс з поправкою на подушний ВВП країни. Українська гривня є тільки в першому з них.

У грудні Національний банк України констатував, що тиск на курс гривні спричинили сезонний і психологічний фактори.

Нагадаємо, курс євро в обмінниках українських банків у п'ятницю, 19 січня, побив новий рекорд, досягнувши 35,5 гривні.