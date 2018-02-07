БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗа перші шість місяців 2018 року українська гривня зміцнилася щодо долара більш ніж на 7%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гривня стала найсильнішою валютою на пострадянському просторі
За перше півріччя вона зміцнилася щодо долара більш ніж на 7%
Фото: Bloomberg
Це найсильніше зростання щодо долара серед усіх національних валют на пострадянському просторі, повідмоляє Bloomberg.
Серед 11 валют країн колишнього СРСР (не враховуючи Литву, Латвію та Естонію, які перейшли на євро) п'ять продемонстрували зростання щодо долара. Вірменський драм подорожчав на 0,32%, киргизький сом - на 1,45%, молдавський лей - на 1,57%, грузинський ларі - на 6%.
Раніше iPress.uaповідомляв, що купівельна спроможність гривні з 1996 року знизилася в 14 разів.
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