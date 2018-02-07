Гривня стала найсильнішою валютою на пострадянському просторі За перше півріччя вона зміцнилася щодо долара більш ніж на 7%

За перші шість місяців 2018 року українська гривня зміцнилася щодо долара більш ніж на 7%.

Фото: Bloomberg

Це найсильніше зростання щодо долара серед усіх національних валют на пострадянському просторі, повідмоляє Bloomberg. Серед 11 валют країн колишнього СРСР (не враховуючи Литву, Латвію та Естонію, які перейшли на євро) п'ять продемонстрували зростання щодо долара. Вірменський драм подорожчав на 0,32%, киргизький сом - на 1,45%, молдавський лей - на 1,57%, грузинський ларі - на 6%. Раніше iPress.uaповідомляв, що купівельна спроможність гривні з 1996 року знизилася в 14 разів.

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