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Гривня знову обвалилася на міжбанку

Долар США - 27,29-27,33 гривні; Євро - 31,18-31,23 гривні
10 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,29-27,33 гривні за долар.
Гривня знову обвалилася на міжбанку Фото: mvs.gov.ua

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

  • Долар США - 27,29-27,33 гривні;
  • Євро - 31,18-31,23 гривні;
  • Російський рубль - 0,4045-0,4053 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

Нагадаємо, що 10 серпня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 27,19-27,24 гривні за долар.

9 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,14-27,17 гривні за долар.

Національний банк 3 серпня провів аукціон з продажу валютиі задовольнив заявки банків на загальну суму 50 мільйонів доларів.

На девальвацію гривні протягом останніх тижнів вплинули перерахування дивідендів за кордон і вихід нерезидентів з ОВДП.

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10 08 2018 20:21
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