БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ10 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,29-27,33 гривні за долар.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гривня знову обвалилася на міжбанку
Долар США - 27,29-27,33 гривні; Євро - 31,18-31,23 гривні
Фото: mvs.gov.ua
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
- Долар США - 27,29-27,33 гривні;
- Євро - 31,18-31,23 гривні;
- Російський рубль - 0,4045-0,4053 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
Нагадаємо, що 10 серпня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 27,19-27,24 гривні за долар.
9 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,14-27,17 гривні за долар.
Національний банк 3 серпня провів аукціон з продажу валютиі задовольнив заявки банків на загальну суму 50 мільйонів доларів.
На девальвацію гривні протягом останніх тижнів вплинули перерахування дивідендів за кордон і вихід нерезидентів з ОВДП.
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10 08 2018 20:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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