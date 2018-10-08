Гривня знову обвалилася на міжбанку

10 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,29-27,33 гривні за долар.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,29-27,33 гривні;

Євро - 31,18-31,23 гривні;

Російський рубль - 0,4045-0,4053 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

Нагадаємо, що 10 серпня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 27,19-27,24 гривні за долар.

9 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,14-27,17 гривні за долар.

Національний банк 3 серпня провів аукціон з продажу валютиі задовольнив заявки банків на загальну суму 50 мільйонів доларів.

На девальвацію гривні протягом останніх тижнів вплинули перерахування дивідендів за кордон і вихід нерезидентів з ОВДП.