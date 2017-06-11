Гривня знову втратила свої позиції щодо долара і євро
Таким чином, в порівнянні з попереднім робочим днем курс долара виріс ще на 3 копійки, - повідомляє НБУ.
Курс євро також зріс - на 7 копійок і склав 31,43 грн/€.
Курси валют на 06.11.2017:
100 доларів США - 2696.2647
100 євро - 3143.0358
100 польських злотих - 741.5794
10 російських рублів - 4.6146
100 швейцарських франків - 2701.3629
100 юанів - 407.1290
Нагадаємо, що в державному бюджеті на 2018 рік закладено курс 30 грн/дол. Водночас у Мінфіні пояснили, що закладений у бюджет курс 30 грн/дол. є технічним показником і використовується для попередніх розрахунків.
Національний банк України очікує помірної волатильності обмінного курсу гривні цієї осені, оскільки традиційні осінні фактори вже відіграють значно меншу роль на валютному ринку.
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