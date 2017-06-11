Гривня знову втратила свої позиції щодо долара і євро

На понеділок, 6 листопада, Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 26,96 грн/$.

Таким чином, в порівнянні з попереднім робочим днем курс долара виріс ще на 3 копійки, - повідомляє НБУ.

Курс євро також зріс - на 7 копійок і склав 31,43 грн/€.

Курси валют на 06.11.2017:

100 доларів США - 2696.2647

100 євро - 3143.0358

100 польських злотих - 741.5794

10 російських рублів - 4.6146

100 швейцарських франків - 2701.3629

100 юанів - 407.1290

Нагадаємо, що в державному бюджеті на 2018 рік закладено курс 30 грн/дол. Водночас у Мінфіні пояснили, що закладений у бюджет курс 30 грн/дол. є технічним показником і використовується для попередніх розрахунків.

Національний банк України очікує помірної волатильності обмінного курсу гривні цієї осені, оскільки традиційні осінні фактори вже відіграють значно меншу роль на валютному ринку.