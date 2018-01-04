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Губернатор Кемеровської області подав у відставку

"Бути на посаді губернатора морально не можна"
Губернатор Кемеровської області (РФ) Гаман Тулєєв заявив, що подав у відставку.
Губернатор Кемеровської області подав у відставку Фото: ТАСС

"Вважаю для себе правильним, усвідомленим, єдино вірним рішенням, тому що з таким тягарем (після пожежі в ТЦ "Зимова вишня" в Кемерові) бути на посаді губернатора морально не можна", - зазначив Тулєєв, повідомляє сайт адміністрації області.

Нагадаємо, що 25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі "Зимняя вишня" почалася пожежа. Вогонь почав поширюватися на четвертому поверсі, де розташовані дитячий розважальний центр, каток і три зали кінотеатру.

Кількість загиблих, згідно з офіційною версією слідства, становила 64 людини. З них - 41 дитина.

Глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін вважає, що найбільш ймовірна причина пожежі в ТЦ у Кемерові пов'язана з замиканням електропроводки.

Заводський районний суд Кемерова заарештував строком на 2 місяцікеруючу торгово-розважального центру "Зимова вишня", де сталася пожежа, Надію Судденок.

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