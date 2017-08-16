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Гумконвой Червоного Хреста потрапив під обстріл бойовиків на Донбасі

Військових, які почали гасити вогонь, бойовики обстріляли з гранатометів
Бойовики обстріляли населений пункт Зайцеве, що біля окупованої Горлівки Донецької області, під час надання гуманітарної допомоги місцевим мешканцям Червоним Хрестом. В результаті обстрілу житлових будинків сталася пожежа.
Гумконвой Червоного Хреста потрапив під обстріл бойовиків на Донбасі Фото: dt.ua

Військових, які почали гасити вогонь, бойовики обстріляли з гранатометів.

В результаті пожежі і обстрілу ніхто не постраждав. Станом на 20:00  пожежа в житлових будинках ще не локалізована.

"Розуміючи загрозу для життя і здоров'я представників Червоного Хреста, вогонь у відповідь українські військові не відкривали", - йдеться в повідомленні 128-мої окремої гірсько-піхотної бригади Збройних Сил, пише "Інтерфакс-Україна".

Зазначимо, бойовики на Донбасі 18 травня обстріляли представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) під час проведення гуманітарної акції.

Нагадаємо, у середу, 16 серпня, станом на 18:00 російські найманці обстріляли сили АТО із важкої артилерії, установки "Град Партизан" і заборонених мінометів.

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16 08 2017 20:29
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