Гурт "Бумбокс" зіграв концерт-протест у полі на межі з Кримом, – ФОТО

Український гурт "Бумбокс" виступив на межі з анексованим Кримом на пункті пропуску "Каланчак" у Херсонській області. Так гурт провів акцію протесту з вимогою звільнити усіх українських політичних в'язнів.

"Не буде ніяких пафосних промов, ми просто зробимо це", – сказав перед концертом лідер гурту Андрій Хливнюк, повідомляє "Громадське".

"Бумбокс" зіграв безоплатний годинний сет.

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Концерт планувався перед порожнім полем, однак послухати гурт приїхали близько 400 людей – усі глядачі стояли обабіч сцени.

Безпеку контролювали представники поліції.



Фото: hromadske.ua



Фото: hromadske.ua



Фото: hromadske.ua



Фото: hromadske.ua



Фото: hromadske.ua



Фото: hromadske.ua



Фото: hromadske.ua



Фото: hromadske.ua

Концерт i зйомка відбувалися в межах спільної з Білоруським Вільним Театром роботи над документальним фільмом "Return Ticket", пише "Українська правда". Стрічка має на меті привернути увагу світової спільноти до проблеми незаконної окупації частини територій нашої держави, до порушення прав людини (зокрема кримськотатарського народу, тимчасово переміщених осіб) та політичних в'язнів кремлівського режиму. Фільм буде знято за підтримки Міжнародної асоціації журналістів (IFJ).

За словами родюсера фільму Миколи Халезіна, цей концерт не звернений до глядачів, він звернений до Криму – "до вкраденої землі".

Нагадаємо, в найближчі тижні Україна подасть до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) комплексний позов щодо українських політв'язнів, які незаконно утримуються Російською Федерацією.